500, nel 2024 Fiat riporta la “mitica” in Nord America, sarà solo elettrica e verrà prodotta a Mirafiori

LOS ANGELES - «Vogliamo portare l’elettrico nelle case degli americani con la nostra icona, la Fiat 500», dice Olivier François, numero uno della casa torinese, al Los Angeles Auto Show. La commercializzazione ricomincerà nel corso del primo trimestre del 2024, anche se il top manager non ha spiegato in quale forma. Nel senso che si è lasciato aperta ogni opzione, tra le quali la vendita diretta sembra quasi la meno probabile: «Forse non avrà mai un prezzo», spiega ai giornalisti ai piedi del palco dove poco prima ha illustrato tre one off con le quali prova a corteggiare i clienti.

Si tratta delle versioni firmate da Giorgio Armani, da Kartell e da Bulgari che interpretano le tre anime italiane esostenibili del modello: moda, design e lusso. L'offensiva nord americana costituisce luno dei pilastri dell’espansione al di fuori dell'Europa di Fiat. François avverte che si tratta di un «esperimento», anche perché sull'altra sponda dell'Atlantico il marchio non sarà di volume come in Europa, ma di nicchia. E perché la 500e sarà un «esclusivo accessorio alla moda».

Il manager francese esclude il trasferimento della produzione, che resterà concentrata a Torino, presso lo stabilimento di Mirafiori dove vengono fabbricate anche le Maserati a zero emissioni. La Fiat 500e avrà caratteristiche sovrapponibili a quelle europee perché le modifiche dipenderanno solo da necessità di omologazione. Verrà esportata la sola declinazione con batteria da 42 kWh per la quale François parla di un'autonomia fino a 440 chilometri in ambito urbano, che è quello dove pensa che si trovino i potenziali clienti. E che non saranno così tanti, ma di sicuro benestanti.

La Fiat 500e d'oltreoceano sarà una sorta di oggetto del “desiderio metropolitano” che andrà ad arricchire la gamma di veicoli che i futuri proprietari già hanno in garage. «La nuova 500e è molto più di un’auto, è un progetto sociale che alimenterà la voglia di cambiamento dell'America verso la mobilità sostenibile», spiega. Per ulteriori dettagli, il Ceo di Fiat ha rinviato al Los Angeles Auto Show del 2023.