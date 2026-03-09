Acura, dal Giappone agli State e viceversa: Honda venderà in patria le sue sportive made in Usa. Si inizia con la Integra Type S

Dal Giappone agli States e... ritorno, il gruppo nipponico Honda ha annunciato che inizierà le vendite in patria di vetture a marchio Acura. Il brand fu creato 40 anni fa dal Costruttore orientale per conquistare il Nord America con una gamma di vetture sportive, lussuose e particolarmente curate nelle finiture, di maggior appeal rispetto alle auto che sino a quel momento aveva esportato localmente. La prima Acura a fare ufficialmente il viaggio di ritorno verso il Paese del Sol Levante sarà la Integra Type S, modello sportivo in passato assemblato e proposto in patria con la H sul cofano e oggi prodotta esclusivamente in Ohio, al Marysville Auto Plant. Le vendite sull'isola del Pacifico della model year 2026 con specifiche yankee e guida a sinistra, l'Integra la più potente di sempre con i suoi 320 Cv, inizieranno nella seconda metà del 2026.

La decisione segue le reazioni estremamente positive del pubblico nipponico alla presentazione della vettura quest'anno al Tokyo Auto Salon di gennaio e all'Osaka Auto Messe di febbraio. Aspetto vistoso, sottolineato dalle numerose appendici aerodinamiche e dai tre scarichi posteriori centrali, la Type S monta un quattro cilindri a benzita 2.0 litri V-Tec ad alte prestazioni, accoppiato a una trasmissione a 6 rapporti. Differenziale autobloccante, freni firmati Brembo e ruote da 19» che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di dimensioni 265/30ZR19 fanno parte del pacchetto standard. All'interno dell'abitacolo spiccano i sedili riscaldabili di foggia sportiva, head-up display e cruscotto digitale da 10,2 pollici. L'impianto di infotrattenimento, compatibile con Apple Car Play e Android Auto, prevede un sistema hi-fi con 16 altoparlanti.

«Costruire modelli Acura in America negli ultimi trent'anni è stata una fonte di immenso orgoglio e ora esportare l'Integra Type S in Giappone porta tale orgoglio a un nuovo livello - ha dichiarato Jun Jayaraman, vicepresidente senior del Manufacturing Management Center Honda America -. I nostri collaboratori dell'Ohio riversano la loro esperienza e passione in ogni veicolo e siamo entusiasti che i clienti in Giappone possano sperimentare le prestazioni che creano».