Alpine, i motori di A390 prodotti a Cléon. Il processo produttivo sfrutterà la tracciabilità digitale

Lo stabilimento di Cléon, che ha realizzato il milionesimo gruppo motopropulsore elettrico dal 2015, è stato scelto per la produzione dei nuovi motori posteriori dell'Alpine A390 con l'inaugurazione di una nuova linea. Si tratta di un gruppo motore da 250 kW (2 x 125 kW), integrato in una trasmissione integrale con vettorizzazione della coppia, che contribuisce alle prestazioni di una vettura capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Ogni singola fase del processo produttivo è contraddistinta da un requisito di precisione assoluta, eseguita da operatori altamente qualificati e presenta la tracciabilità digitale, con il controllo delle operazioni chiave tramite telecamera. Inoltre, i gruppi motopropulsori vengono testati su banchi di ultima generazione per garantirne la qualità. «Oggi a Cléon celebriamo l'alleanza dell'eccellenza industriale francese con l'ingegneria all'avanguardia di Alpine - ha dichiarato Philippe Krief, ceo di Alpine - il tutto concentrato nell'inedita fastback sportiva A390».