Alpine, numeri in crescita nel primo trimestre (+54,7% e 3.246 veicoli) a livello globale grazie alle vendite di A290

Il marchio Alpine, appartenente al gruppo Renault, prosegue la crescita anche nei primi tre mesi del 2026 con un incremento del 54,7% delle vendite, per un totale 3.246 veicoli conseganti nel mondo. L'Europa è l'area di maggior successo per il marchio, dove ha totalizzato 3.096 unità vendute da inizio anno, registrando un incremento del 53,9% rispetto allo scorso anno. Un'espansione trainata dalla performance del Regno Unito (+1.595,2%), che conferma la sua posizione di secondo mercato del marchio con 366 unità dietro alla Francia, con 1.397 unità immatricolate sebbene in calo del 3,8% rispetto allo scorso anno. Gli altri mercati registrano una crescita: la Germania raddoppia le vendite con un incremento del 145,6% e la Spagna arriva quasi a triplicarle con un aumento del 185,2%.

L'Italia, invece, ha fatto registrare 84 unità vendute che rappresentano un +68%. A guidare l'andamento del marchio con 2.452 immatricolazioni in tutto il mondo (+63,9%) è Alpine A290, la compatta sviluppata per incarnare il Dna sportivo con trazione 100% elettrica. Disponibile in diverse versioni (GT, GT Premium, GT Performance e GTS), il modello offre due livelli di potenza, con una motorizzazione da 180 e da 220 CV, tutte equipaggiate con una batteria da 52 kWh. Con l'introduzione nella gamma di A390 e a pochi mesi dalla fine della produzione di A110, il marchio si trova in un momento di cambiamento nonchè di espansione grazie anche alla diffusione della rete internazionale con 44 nuovi punti vendita, raggiungendo quota 210, con l'obiettivo di arrivare a 300 punti vendita entro la fine dell'anno.