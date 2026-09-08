Anfia, sondaggio Clepa: solo l'8% degli europei indica un'elettrica come prossima auto

I consumatori europei chiedono di poter scegliere tra più tecnologie nella transizione verso una mobilità a basse emissioni. È quanto emerge da un sondaggio YouGov commissionato da Clepa, l'associazione europea della componentistica automotive, condotto su 5.221 cittadini di Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, mercati che rappresentano oltre il 70% del mercato automobilistico dell'Unione europea. Secondo l'indagine, soltanto l'8% degli intervistati indica un veicolo elettrico a batteria come prossima auto, mentre le intenzioni di acquisto restano distribuite tra diverse tecnologie.

Il 47% degli europei preferisce una politica basata su incentivi per i veicoli più puliti senza vietare le tecnologie esistenti, mentre il 17% è favorevole a un divieto completo. Resta inoltre diffusa la percezione che i singoli Paesi non siano ancora pronti alla piena elettrificazione. Il 75% degli intervistati ritiene che il proprio Paese non disponga ancora delle condizioni necessarie.

Tra le principali criticità vengono indicati la disponibilità delle infrastrutture di ricarica, il costo delle vetture elettriche e quello dell'energia. In Italia il quadro è ancora più netto. Solo il 6% degli intervistati indica un'auto elettrica a batteria come prossimo acquisto, contro il 23% orientato verso un'ibrida tradizionale, il 12% verso una plug-in o extended range e il 26% verso una vettura a benzina. Il 47% degli italiani preferisce inoltre una politica europea basata su incentivi alle tecnologie a basse emissioni senza introdurre un divieto per il motore endotermico, mentre il 22% sostiene il bando completo.

Il 77% degli italiani ritiene che il Paese non sia ancora pronto alla piena elettrificazione e soltanto il 17% lo considera preparato. Anche sul piano personale emerge una forte cautela: il 67% degli intervistati dichiara di non sentirsi pronto a uno scenario nel quale tutte le nuove auto siano esclusivamente elettriche. Tra gli ostacoli principali vengono indicati il prezzo delle auto elettriche, segnalato dal 47% degli intervistati, il costo dell'elettricità, indicato dal 42%, la disponibilità delle infrastrutture di ricarica, dal 40%, e l'autonomia dei veicoli, dal 32%.

Per Clepa e Anfia, i risultati non indicano una volontà di rallentare la decarbonizzazione, ma la richiesta di rendere la transizione più sostenibile per cittadini e imprese. «I cittadini vogliono guidare auto più pulite, compresi i veicoli elettrici, ma vietare di fatto gli ibridi e i carburanti alternativi restringe drasticamente le loro possibilità di scelta», ha dichiarato il segretario generale di Clepa, Benjamin Krieger, secondo cui la revisione delle norme sulla CO2 rappresenta l'occasione per allineare il ritmo della transizione alle richieste dei consumatori e garantire maggiore flessibilità all'industria.

Duro il commento del presidente di Anfia, Roberto Vavassori, che definisce i risultati del sondaggio «un'ineludibile nuova chiamata per la politica europea». Secondo Vavassori, Bruxelles deve tenere conto delle esigenze di mobilità dei cittadini e individuare «percorsi alternativi e ugualmente sostenibili» rispetto all'imposizione di una sola tecnologia.

Il presidente di Anfia lega inoltre il confronto sulla revisione degli standard CO2 al prossimo voto del Parlamento europeo, sostenendo che sarà un'occasione per verificare «chi ascolta le richieste e le preoccupazioni» degli elettori e chi invece punta sul «bastone regolamentare». Vavassori sottolinea infine gli oltre 250 miliardi di euro investiti dall'industria automobilistica negli ultimi anni e il rischio di ulteriori multe legate alla mancata vendita di tecnologie che, secondo il sondaggio, una parte significativa dei consumatori europei non è ancora pronta ad acquistare.