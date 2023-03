Aramco affianca Renault e Geely nei motori termici. A francesi e cinesi quota paritetica, socio saudita di minoranza

Il colosso petrolifero saudita Aramco scommette sui motori endotermici e ibridi a basso impatto ambientale che Renault e Geely prevedono di produrre insieme nella joint-venture Pwt. Lo hanno annunciato oggi i due parnter franco-cinesi, soci della nuova unità industriale in grado di sfornare 5 milioni di motori endotermici e ibridi l’anno in 17 impianti produttivi e con 5 centri di ricerca e sviluppo in 3 continenti al servizio di «130 paesi e regioni del mondo». La lettera d’intenti siglata dai 3 partner prevede che Aramco sarà socio di minoranza in Pwt, mentre Renault e Geely manterranno quote paritetiche nella nuova società. Un ingresso che era nell’aria e che per ora, al di là dell’ufficializzazione, non ha ancora un’entità definita. Di certo c’è che l’investimento sarà utilizzato da Renault e Geely per «sostenere la crescita della società (Pwt, ndr) e contribuire alla ricerca e allo sviluppo in particolare di ciò che concerne le soluzioni per i carburanti sintetici e le motorizzazioni ad idrogeno di futura generazione».

«L’alleanza con Aramco - ha commentato l’amministratore delegato di Renault Luca de Meo - apporta una capacità unica per lo sviluppo di innovazioni dirompenti in materia di carburanti sintetici e di idrogeno». Secondo l’amministratore delegato di Geely Daniel Li, che dà il «benvenuto» al nuovo socio, l’investimento dei sauditi è «il riconoscimento» delle «prospettive per i gruppi motopropulsori» e di una «visione pionieristica sui carburanti a bassa emissione di carbonio o senza Co2, come il metanolo e l’idrogeno». Per il vicepresidente della divisione Downstream (raffinazione) di Aramco Mohammed Y. Al Qahtani la nuova avventura coi partner franco-cinesi rappresenta una «tappa importante» dell’impegno nel settore dei trasporti e rientra tra gli «sforzi principali nell’insieme delle operazioni mondiali» del gruppo.