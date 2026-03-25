Auto elettriche, sorprende il rapporto di T&E: “L’Europa può colmare il divario con la Cina entro il 2030”

Oggi in Ue circolano 8 milioni di auto elettriche e il settore ha solo 3 anni di ritardo rispetto alla Cina. È questo che emerge dalla terza edizione del rapporto “State of European Transport", l’annuale analisi di Transport & Environment (T&E), principale organizzazione indipendente europea per la decarbonizzazione dei trasporti.

Nel 2020, l’UE e la Cina avevano la stessa quota di mercato nelle vendite di veicoli elettrici, ma le politiche industriali e di mercato coerenti a tutti i livelli hanno sostenuto una crescita continua del settore. In Europa, invece, dopo l’accelerazione legata al target di riduzione delle emissioni di CO₂ 2020–2021, la normativa ha smesso di stimolare i carmaker. Così, la Cina ha guadagnato terreno ma, grazie agli obiettivi sulle emissioni di CO₂ dalle nuove auto previsti per il 2025, oggi il ritardo accumulato dall’Europa nei confronti di Pechino è di “soli” tre anni. Un ritardo che, se i target climatici oggi in vigore saranno mantenuti, potrà essere colmato entro il 2030.

La Cina, infatti, sta procedendo a pieno ritmo sulla cleantech e l'elettrificazione, con aziende cinesi che producono il 60% delle auto elettriche vendute a livello globale, mentre la sua produzione di batterie è venti volte superiore a quella europea. Parallelamente, l'industria europea delle batterie si sta trasformando: aziende europee e cinesi, insieme a operatori sudcoreani già presenti, stanno ampliando la produzione di batterie nell’UE. Politiche e finanziamenti adeguati possono liberare l’enorme potenziale europeo in questo settore, con importanti ricadute anche sul fronte occupazionale.

Il rapporto di T&E evidenzia anche che, con le politiche adeguate, l’Unione europea può riconquistare la leadership in una delle tecnologie pulite più cruciali del 21° secolo, riducendo la propria dipendenza dalle importazioni di petrolio, proprio mentre l’Europa sta affrontando l’ennesimo shock energetico, con prezzi del petrolio ben oltre i 100 dollari al barile. Per avere un’idea del risparmio, basta pensare che gli 8 milioni di auto elettriche già circolanti in Europa hanno consentito di risparmiare, nel 2025, circa 46 milioni di barili di petrolio.

“Lo “State of European Transport” invia un messaggio inequivocabile. Il Green Deal europeo è la tabella di marcia verso l’economia delle tecnologie pulite del futuro e il modello per rafforzare la sicurezza europea riducendo la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Eppure, è sotto attacco da parte dell’industria automobilistica europea, più concentrata sui profitti a breve termine che sulla sicurezza e sulla sostenibilità di lungo periodo. L’UE deve resistere alle pressioni per indebolire ulteriormente la regolamentazione” dice William Todts, direttore esecutivo di T&E.