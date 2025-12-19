Autotorino festeggia i 60 anni con un fatturato da 2,85 mld (+5%) e 82 mila vendite nel 2025

Bilancio roseo per Autotorino che si appresta a chiudere l’anno con numeri importanti: 2,85 miliardi di fatturato (+5% sul 2024), 82.200 auto vendute (di cui 78.500 in Italia, in crescita del 5,8%, e 3.700 nella prima filiale estera a Varsavia) e la certificazione ‘Top Employers Italia 2025’, unico dealer automotive riconosciuto nell’anno per gli elevati standard nelle attività di risorse umane. Il 2025 per l’azienda segna il 60° anniversario, all’insegna di consolidamento e significativi investimenti che ammontano a 102,5 milioni di euro, ripartiti tra diversi progetti per la crescita aziendale come lo sviluppo di piattaforme digitali, l’acquisto di nuovi immobili, acquisizioni e interventi di aggiornamento ed efficientamento delle sedi territoriali.

In un anno che vede il mercato automotive italiano in linea con il 2024 (1,5 mln di immatricolazioni previste) ma ancora lontano dalle performance del 2019 (-18%), Autotorino ha consolidato i propri risultati nazionali grazie alla crescente fiducia dei clienti: complessivamente 180.000, inclusi quanti hanno fruito di servizi manutenzione che, con 830.000 ore lavorate in officina e un fatturato di 250 milioni (+5% sul 2024), hanno contribuito al risultato dell’anno.

Il 2025 è stato un anno con importanti traguardi: è cresciuta ulteriormente l’offerta con 11 Gruppi Automotive rappresentati (erano nove nel 2024) e nella presenza territoriale con quattro nuove sedi nel cremonese a seguito dell’acquisizione perfezionata lo scorso primo dicembre. In più, sono diventati operativi due progetti che aprono nuove prospettive per il Gruppo: la sede di Varsavia, primo passo internazionale di Autotorino, e la start-up ATFlow dedicata all’importazione e alla distribuzione di veicoli in Italia.