Benzina e gasolio, cresce ancora prezzo medio settimanale. Verde a 1,871 euro (+2,29%); per il diesel 1,912 euro (+1,98%)

Prezzi in aumento nell’ultima settimana (dal 23 al 29 gennaio) per benzina e gasolio. Secondo la media settimanale dei prezzi nazionali pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il costo della verde in modalità self è 1,871 euro al litro in crescita di 4,18 centesimi (+2,29%) mentre il gasolio auto si è attestato a 1,912 euro in aumento di 3,72 centesimi (+1,98%). In calo il gasolio per riscaldamento a 1,663 euro (-1,08 centesimi pari a un calo dello 0,65%).