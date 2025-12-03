Bev, +25,5% immatricolazioni globali tra gennaio-ottobre. BYD sempre al primo posto con 3,322 milioni di unità

Da gennaio a ottobre 2025, il numero di veicoli elettrici immatricolati nei paesi di tutto il mondo e stato di circa 17,102 milioni di unità, con un aumento del 25,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (13,625 milioni di unità). Lo segnala Sne Research, secondo cui BYD si e mantenuta al primo posto nella classifica mondiale vendendo 3,322 milioni di unità, registrando una crescita del 4,8% su base annua, reagendo alle tensioni commerciali e ai cambiamenti degli incentivi, costruendo siti produttivi nella regione europea (Ungheria e Turchia) e nel sud-est asiatico (Thailandia, Indonesia e Cambogia).

Il Gruppo Geely, al secondo posto nella classifica, ha continuato a registrare una crescita a due cifre, vendendo circa 1,78 milioni di unita e registrando una crescita del 64,7% su base annua. Il modello Star Wish di Geely sta guadagnando popolarita e contribuisce all'espansione della gamma. I suoi marchi premium ZEEKR, Galaxy, dedicato all'ibrido, e LYNK & CO, che puntano al mercato globale, stanno assorbendo la domanda grazie al suo portafoglio di marchi multistrato. Tesla si e classificata terza in termini di vendite globali di veicoli elettrici con 1,308 milioni di unita vendute e un calo del 7,7% su base annua. Un rallentamento delle vendite di Model 3 e Y (1,35 milioni di unita - 1,27 milioni di unita) ha causato un calo complessivo delle vendite.