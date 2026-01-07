Bev, nel 2025 in Italia la quota mercato sale al 6,15%. Sul podio vendite due Tesla, Model 3 e Model Y. In mezzo Leapmotor T03

Le auto elettriche, complici gli incentivi legati all'ISEE, nel 2025, in Italia, hanno fatto registrare un incremento delle immatricolazioni del 46,1%, ma con 94.230 unità immatricolate non vanno oltre una quota di mercato del 6,15%, in base ai dati diffusi da Motus-E. I risultati di novembre e dicembre hanno contribuito a quello complessivo con un immatricolato BEV, rispettivamente, di 15.131 unità e 12.015 unità, per un incremento percentuale del 130, 66% e del 107,19% rispetto agli stessi mesi del 2024. Il salto rispetto a novembre 2005, quando la quota delle elettriche in Italia era del 5,82%, c'è stato, ma non è ancora sufficiente per colmare una distanza con gli altri mercati di vertice del Vecchio Continente.

Infatti, nello stesso mese, Olanda e Belgio avevano una quota di elettriche del 36,85% e 33,96%, il Regno Unito del 22,77%, la Francia del 19,57%, la Germania del 18,83% e la Spagna del 8,78%. Tra i modelli più apprezzati dagli automobilisti italiani nel 2025 troviamo due Tesla, la Model 3 e la Model Y sul podio delle vendite, rispettivamente al primo ed al terzo posto, con 7.116 unità immatricolate per la prima e 5.677 unità per la seconda. Tra di loro, una citycar cinese, la Leapmotor T03, che ha chiuso l'anno con 6.242 immatricolazioni. Le piccole a batteria sono particolarmente apprezzate nel nostro paese, come dimostrano la Dacia Spring e la BYD Dolphin Surf che, con 4.813 e 4.563 unità immatricolate, conquistano il quarto ed il quinto posto della classifica delle vendite BEV in Italia.

Dati in crescita nel 2025 anche per i veicoli commerciali leggeri elettrici, che hanno ottenuto 8.234 immatricolazioni in Italia, per una crescita percentuale del 118,47% rispetto al 2024, a cui corrisponde una quota di mercato del 4,61%. Analizzando le immatricolazioni 2025 nella penisola, su base regionale, scopriamo che la Lombardia è al vertice con 23.768 veicoli immatricolati (+ 42,68%), segue il Lazio con 12.244 immatricolazioni (+ 55,09%), e chiude il podio il Veneto a quota 7.595 veicoli immatricolati (+33,64%). Nello specifico, la maggior parte delle auto elettriche, precisamente 32.334, si trovano nel nord ovest italiano, 23.959 nel nord est e 21.375 al centro, il numero di vetture a batteria scende a quota 11.012 unità al sud ed a 5.550 nelle isole.

Al momento, i punti di ricarica in Italia sono 70.272, in base agli ultimi dati risalenti al mese di settembre 2025, di cui il 17,62% sono fast DC ed il 6,91% ultra fast DC. La situazione potrebbe migliorare con le proposte dello European Grids Package, come evidenzia Motus-E, che mirano a snellire gli iter autorizzativi per le infrastrutture di ricarica attraverso un significativo contenimento degli ostacoli amministrativi per le connessioni sotto i 100 kW di potenza ed un procedimento con un tempo massimo di 6 mesi per ottenere il via libera alle connessioni con potenze superiori.