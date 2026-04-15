Bmw Group, nei primi tre mesi del 2026 ha consegnato un totale di 565.748 veicoli (-3,5%). In crescita Mini: +5,9%

Nei primi tre mesi del 2026 il gruppo Bmw ha consegnato un totale di 565.748 veicoli a marchio Bmw, Mini e Rolls-Royce, pari a una flessione del 3,5% rispetto a un anno fa. In particolare i veicoli a marchio Bmw sono stati 496.050, in calo del 4,6%. Mini ha registrato il quinto trimestre consecutivo di crescita con 68.427 vetture vendute(+5,9%) e un "significativo incremento" delle vetture elettriche sul mercato europeo. Rolls-Royce ha venduto 1.271 veicoli (-8%).

Nel primo trimestre Bmw Motorrad ha consegnato 42.735 moto e scooter per un calo del 4,2% rispetto a un anno fa. Le vendite di auto completamente elettriche (Bev) sono scese del 20,1% a 87.458 euro, le elettrificate (Bev+Phev) hanno registrato -15,9% a 132.518 unità. Dal punto di vista geografico, le vendite del primo trimestre del gruppo sono aumentate in Europa (+3% a 236.422) e in Germania (+10,7%) ma hanno accusato un calo del 4,3% negli Stati Uniti (90.492) e del 10% in Cina (143.958).