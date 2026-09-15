Bmw, in Europa raccolti 100.000 ordini per la iX3. È il migliore avvio di un modello nel primo anno di commercializzazione

A un anno dal debutto della nuova Bmw iX3, la casa bavarese riferisce che il modello ha superato quota 100.000 ordini, il migliore avvio mai registrato da uno dei suoi modelli nel primo anno di commercializzazione. L'interesse per l'auto elettrica è elevato anche in altri mercati, come la Cina, dove la iX3 è ordinabile da poco tempo; tuttavia, la casa automobilistica di Monaco non ha fornito cifre specifiche per il mercato cinese. «100.000 ordini in un anno rappresentano un ottimo inizio per la 'New Class', il cui lancio sta acquisendo sempre più slancio», ha dichiarato il direttore vendite Jochen Goller. «Questo ci dà ulteriore impulso per il futuro della mobilità elettrica». Bmw punta a immettere sul mercato, entro la fine del 2027, un totale di 40 modelli (tra nuovi e rinnovati) dotati delle tecnologie della «New Class». Gli ordini per la i3 – il secondo modello dopo la iX3 – dovrebbero aprirsi alla fine del mese.

Bmw utilizza il termine «New Class» per indicare una nuova generazione di modelli che integrano una serie di tecnologie inedite. Sebbene la iX3 e la i3 siano inizialmente auto elettriche, tali tecnologie sono concepite per essere impiegate anche su veicoli con motore a combustione. Dal momento della sua presentazione, la iX3 ha rappresentato circa un terzo degli ordini di auto elettriche in Europa. All'interno della famiglia X3, i modelli elettrici costituiscono attualmente circa la metà di tutti gli ordini: una quota nettamente superiore alla media del marchio. L'anno scorso, Bmw ha consegnato poco meno di 2,17 milioni di veicoli del suo marchio principale a livello globale. Di questi, 336.000 erano auto completamente elettriche.