Bmw punta a raggiungere i 2 milioni di veicoli elettrici nel 2026. Gruppo prevede un effetto dazi dell'1,25% sull'utile operativo 2026

Bmw prevede di raggiungere quota 2 milioni di veicoli totalmente elettrici venduti nel 2026. Un traguardo non lontano per il gruppo, che lo scorso giugno ha già raggiunto quota 1,5 milioni dal debutto delle Bmw i3 e Bmw i8 nel 2013. Lo scorso agosto invece i veicoli elettrificati venduti dal gruppo hanno raggiunto quota 3 milioni. «Con la nostra ampia gamma di veicoli elettrificati - spiega l'amministratore delegato Oliver Zipse - abbiamo raggiunto una posizione competitiva forte e rimaniamo fedeli al nostro ruolo di pionieri, continuando a espandere la gamma di veicoli totalmente elettrici, e porteremo l'offerta a 20 auto a batteria entro la fine dell'anno». Nel corso dell'anno vedranno la luce due nuovi modelli della 'Neue Klasse'.

La prima è la Bmw iX3 elettrica, che ha quasi raggiunto il 'tutto esaurito' di pre-ordini dalla presentazione ufficiale nello scorso settembre, dimostrando, secondo Zipse, che «stiamo guidando il marchio Bmw verso il futuro» e che «lo spirito pioneristico, l'innovazine e il coraggio portano risultati». La prossima settimana invece sarà la volta della Bmw i3 100% elettrica a Monaco. «Manterremo a passo spedito il lancio di novità - prosegue il manager - introducendo le tecnologie della Neue Klasse in tutta la nostra gamma e presentando oltre 40 modelli nuovi o rinnovati da qui al 2027». «Tra questi - conclude Zipse - le nuove serie 3 e serie 5, che saranno proposte in tutte le varianti, inaugurando la nuova era della neutralità tecnologica del gruppo Bmw».

Bmw prevede un effetto dazi dell'1,25% sul risultato operativo del 2026, contro l'1,5% registrato nel 2025 con un conseguente «moderato declino» per il dato complessivo rispetto a quello dello scorso anno. Le vendite saranno «stabili», secondo il gruppo, così come la quota di veicoli elettrificati sul totale. L'utile operativo del settore auto sarà compreso tra il 4 e il 6%, contro il 6,4% registrato nel 2025 e il ritorno del capitale investito sarà compreso tra il 6 e il 10%.