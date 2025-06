Brembo entra nel mondo delle bici da competizione, partnership con Specialized

Brembo ed entra per la prima volta nel settore delle bici da competizione, grazie alla collaborazione con Specialized, tra le principali azienda produttrice di biciclette. Entrare ufficialmente nel «mondo del cycling attraverso la porta principale del campionato mondiale Mtb è una nuova sfida entusiasmante per Brembo», afferma Andrea Paganessi, direttore della divisione moto di Brembo. Il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi, già fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte con l'ingresso nel mondo delle gare di mountain bike. L'alleanza rappresenta solo l'inizio del percorso di Brembo che punta a ridefinire gli standard della frenata nel mondo delle competizioni mountain bike, portando «l'esperienza e la tecnologia su nuovi terreni, con lo sguardo sempre rivolto al futuro», spiega la società fondata da Alberto Bombassei.

L'alleanza tra Brembo e Specialized nasce dalla condivisione per l'innovazione. Entrambe le società, infatti, sono impegnate sul fronte della ricerca nell'ambito dello sport ad alto livello. Il debutto ufficiale di Brembo nel settore delle bici da competizione avverrà in occasione della gara in Val di Sole, tappa prevista il 20 e 22 giugno nel calendario del campionato Mtb world series 2025. Specialized crede «fortemente che le corse siano il banco di prova definitivo per l'innovazione», evidenzia Armin Landgraf, ceo di Specialized. A rafforzare ulteriormente questa collaborazione, si aggiunge la presenza di Ohlins, la società svedese che opera nel settore delle sospensione ad alte prestazioni, che dal 2013 affianca Specialized nella coppa del mondo dell'unione ciclistica internazionale e nei campionati mondiali. Entrata a far parte del Gruppo Brembo all'inizio del 2025, Ohlins rappresenta un elemento chiave nella strategia del gruppo orientata ad ampliare il ruolo nella tecnologica nel mondo delle due e delle quattro ruote.

La collaborazione con Brembo rappresenta un «investimento strategico per supportare i nostri atleti che corrono al massimo livello», prosegue il ceo di Specialized. Il nuovo sistema frenante Brembo per Specialized è stato ideato, progettato e testato in Italia, mentre la produzione avverrà nel nuovo stabilimento del gruppo in Thailandia. Nell'anno del cinquantesimo anniversario nelle competizioni motoristiche «possiamo affermare che grazie ai progressi tecnologici Brembo non ha semplicemente migliorato la frenata, ma l'ha rivoluzionata», conclude Paganessi.