Carburanti, in arrivo taglio sulle accise fino al 31/12. Costo famiglia tipo aumentato del 20% nel terzo trimestre 2022

Nel primo decreto aiuti del governo Meloni, «in corso di perfezionamento (c.d. ‘Aiutiquater’)», saranno riproposti i crediti di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. Lo si legge nella Nadef, pubblicata dal Mef, in cui si sottolinea che «il Governo ha deciso di confermare l’obiettivo di deficit per il 2022 del DEF e di utilizzare il risultante spazio di bilancio, quantificabile in poco più di nove miliardi, in larga parte a copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell’energia».

«Il confronto tra il costo dei carburanti della famiglia tipo (1.000 litri) nel terzo trimestre con la media storica evidenzia un costo complessivo incrementato dell’ordine del 20%». È quanto emerge dal primo rapporto trimestrale "Energia e clima" del Gse. «Sebbene la componente di prezzo industriale di benzina e gasolio risulti praticamente raddoppiata nel terzo trimestre 2022 rispetto ai suoi valori storici, la misura di riduzione dell’elevato prelievo fiscale (storicamente predominante nel prezzo finale) ha calmierato gli aumenti - prosegue lo studio -. La componente di oneri rinnovabili include i costi sostenuti dai distributori di carburanti e ribaltati sui prezzi finali per l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (circa 3 centesimi)».