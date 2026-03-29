Caro carburanti, in due Stati australiani bus gratis per far fronte a impennata prezzi benzina

In due Stati australiani, il trasporto pubblico sarà gratuito per incentivare le persone a non usare l'auto, a causa dell'impennata dei prezzi del carburante dovuta alla guerra in Medio Oriente. Lo scrive La Bbc precisando che lo stato di Victoria, dove si trova Melbourne, ha annunciato che i viaggi saranno gratuiti per tutto il mese di aprile, mentre la Tasmania ha comunicato che i pendolari non dovranno pagare da lunedì fino alla fine di giugno. Tuttavia, altri governi statali finora si sono rifiutati di seguire l'esempio, con il Nuovo Galles del Sud (in cui si trova Sydney) che ha indicato di aver riservato fondi per far fronte all'aumento della domanda di trasporto pubblico. L'Australia è tra le numerose nazioni che hanno visto i prezzi del carburante aumentare vertiginosamente dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dalla conseguente chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz.