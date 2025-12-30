Changan, i mille volti della Cina. L’emergente brand irrompe sul mercato italiano con due Suv, l’S05 e il più grande S07

Quella con l’auto cinese è una sfida a cui i costruttori occidentali non possono più sottrarsi. I principali marchi del Dragone sono sbarcati in Europa, Italia compresa, con prodotti tecnologici e accattivanti. Ora anche Changan, che porta in dote 30 milioni di veicoli già prodotti in 41 anni di esperienza. Ha sede a Chongqing (metropoli con 40 milioni di abitanti), 110.000 dipendenti e “antenne” ben radicate anche nel Vecchio Continente. Come il Design Center Europe di Rivoli, nel Torinese: un’eccellenza con 300 dipendenti di 31 nazionalità, hub creativo inaugurato nel 2003 e vetrina strategica sulle tendenze europee, pur progettando modelli globali. Una solida realtà che lavora in simbiosi con gli altri centri design dell’headquarter in Cina, di Monaco in Germania e di Yokohama in Giappone.



Già presente in otto grandi mercati europei, tra cui la Germania, il brand cinese parte alla conquista del Belpaese con due Suv elettrici, il compatto S05 e il più grande S07, premiati al Salone Auto Torino nell’ambito dell'Automotive Design Award rispettivamente per “Best Human-Centric Intelligent Integration” e “Best Exterior Design”. «Abbiamo investito in Italia già vent’anni fa – spiega il vice presidente di Changan Klaus Zyciora, capo del design – per acquisire competenze a livello mondiale. Il ritorno è stato elevatissimo, oggi siamo un player competitivo ad alto livello. Non siamo aggressivi, però abbiamo la certezza di produrre modelli meravigliosi, puntiamo sulla qualità e sulle prestazioni di livello assoluto». Assistenza e ricambi garantiti, assicurano i manager cinesi.



China Changan Automobile Group vanta 21 stabilimenti produttivi e clienti in 103 Paesi. L’obiettivo è vendere entro il 2030 cinque milioni di veicoli l’anno, di cui 3 milioni a nuova energia. L’innovazione è sospinta dalla struttura di Ricerca e Sviluppo, con centri strategici a Chongqing, Beijing, Shanghai, Dingzhou e Hefei in Cina, Torino in Italia, Yokohama in Giappone, Birmingham in UK, Detroit negli Usa e Monaco in Germania. La Global R&D include 18.000 ingegneri in 16 centri di ricerca tecnologica e sviluppo. Il marchio principale Changan controlla i sub-brand Deepal, Nevo e Avatr. Tutte le vetture garantiscono tecnologia e qualità, con Adas per guida assistita di livello 2. I modelli europei sono ottimizzati nella dinamica in base alle preferenze dei clienti. In Italia operano già il “quartier generale” di Milano e la prima concessionaria a Padova; in allestimento una rete capillare di 100 punti-vendita e di assistenza, oltre al magazzino ricambi di Verona. I nuovi Suv Deepal S05 e S07, di stazza media e medio-grande, sono tecnologici e apprezzabili per materiali alle soglie del premium e per la cura del dettaglio.

Il primo test drive italiano è partito, non a caso, proprio dal Design Center torinese. La S05 è lunga 4,59 metri, larga 1.90 e alta 1.60, ha linee pulite e silhouette dinamica. Tra i dettagli si fanno notare i vetri senza cornice e le maniglie elettriche a filo carrozzeria. Il passo di 2,88 metri garantisce abitabilità eccellente anche dietro. Il tetto panoramico in vetro da 1,9 m² amplifica la luminosità e per i bagagli sono disponibili un vano anteriore da 159 litri e il bagagliaio posteriore da 492 litri, oltre a 34 piccoli porta-oggetti. Elemento centrale dell’abitacolo è lo Smart Cockpit, dotato di un display orientabile da 15,4 pollici: si inclina da solo di 15 gradi verso il guidatore quando ti metti al volante. Oltre ai comandi vocali, lo schermo funge da interfaccia principale: tutto si gestisce dal grande schermo a centro plancia. Niente classico display dietro al volante, le informazioni sono proiettate sul parabrezza dall’head-up display a realtà aumentata. La Deepal S05 è proposta con trazione posteriore (RWD) o integrale (AWD). Nella prima configurazione il motore elettrico a magneti permanenti sull’asse posteriore sviluppa 200 kW di potenza (272 cv) e 290 Nm di coppia. Nella variante AWD un motore asincrono anteriore regala ulteriori 120 kW (435 cv in totale) con 212 Nm di coppia.



La batteria LFP da 68,8 kWh assicura autonomia fino a 485 km (445 la AWD). Il listino parte da 36.990 euro, 42.990 la top di gamma a 4 ruote motrici. Compresi 7 anni (o 160mila km) di garanzia. Il più grande Suv S07 è lungo 4,75 metri e largo 1,93. Gli elementi luminosi a Led sono una “firma” d’impatto, specie nel posteriore dove la fascia Led occupa l’intera ampiezza della vettura. Oltre ai comandi gestuali intelligenti, c’è un sistema di telecamere a 360 gradi con visuale trasparente del telaio. L’abitacolo svela un layout ispirato al mondo dello yachting. Il sistema di alimentazione full-electric si basa sulla batteria agli ioni di litio da 79,97 kWh con autonomia fino a 475 km. La potenza è di 160 kW (218 cv) con 320 Nm di coppia. La Deepal S07 costa 44.990 euro.