Cina, nel 2025 produrrà 7,9 mln di auto elettriche. Byd in testa con quasi 1,6 milioni di unità

La Cina potrebbe chiudere il 2025 con una produzione di 7,9 milioni di veicoli completamente elettrici quest'anno, consolidando il suo predominio nel settore. E' la stima dell'analista automobilistico tedesco Ferdinand Dudenhoeffer che segnala come nei primi nove mesi la produzione ha raggiunto i 6,5 milioni, in aumento del 45% rispetto all'anno precedente. Secondo la società di consulenza PwC, le vendite mondiali di auto completamente elettriche sono aumentate del 36% nello stesso periodo. Questo lascia alla Cina una quota crescente della produzione globale.

A titolo di confronto, gli stabilimenti tedeschi hanno prodotto circa 916.000 veicoli elettrici nei primi nove mesi, ha affermato il gruppo industriale VDA. Byd rimane il principale produttore cinese di veicoli elettrici con quasi 1,6 milioni di unità, che rappresentano quasi un quarto della produzione nazionale e si stanno espandendo ulteriormente nei mercati europei. Seguono Geely con 836.000 unità e Tesla con 603.000, ha affermato Dudenhoeffer. La Cina sta consolidando il suo ruolo di polo centrale mondiale per la produzione di veicoli elettrici, ha aggiunto. Per la Germania, tradizionalmente una delle principali nazioni produttrici di automobili al mondo, il divario crescente rappresenta una sfida competitiva importante, secondo l'esperto.