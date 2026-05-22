Denza accende Bologna: il premium elettrificato di Byd parte dall’Italia con Barchetti

Il debutto italiano di Denza passa da Bologna e segna un passaggio strategico nella corsa europea dell’automotive elettrificato. Il brand premium del Gruppo Byd, interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, inaugura il suo primo showroom nel Paese insieme al Gruppo Barchetti, storica realtà italiana della distribuzione automotive. Ma l’operazione va oltre la semplice apertura commerciale: il capoluogo emiliano ospiterà anche la prima stazione italiana Flash Charging Denza, definita dall’azienda “la più veloce al mondo”, primo tassello di una rete che dovrebbe arrivare a circa 3.200 stazioni. Una mossa che rafforza la strategia industriale di Byd nel segmento premium europeo, dove tecnologia, infrastrutture e velocità di ricarica diventano leve competitive decisive.

Bologna hub strategico La scelta di Bologna non è casuale. La città rappresenta uno dei poli più importanti dell’automotive italiano e diventa oggi il punto di partenza della presenza retail di Denza nel mercato nazionale. Il nuovo showroom, sviluppato su una superficie di 530 metri quadrati, è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva e altamente tecnologica, in linea con il posizionamento premium del marchio. All’interno dello spazio saranno esposti i modelli Denza Z9GT e Denza D9, due vetture che sintetizzano la visione del brand in termini di comfort, innovazione e mobilità elettrificata. L’obiettivo è costruire una customer experience orientata non solo alla vendita, ma anche alla consulenza personalizzata e alla scoperta delle tecnologie proprietarie sviluppate dal Gruppo Byd. “L’apertura del primo showroom Denza in Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand nel nostro Paese”, ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager Byd e Denza Italia. “Bologna è una piazza centrale per il mercato automotive italiano e la collaborazione con un partner di grande solidità come Barchetti ci permette una presenza coerente con il posizionamento premium e tecnologico di Denza”.

La tecnologia Flash Charging cambia il paradigma della ricarica Il vero elemento di rottura dell’operazione è però rappresentato dalla tecnologia Flash Charging, che Denza introduce anche sul mercato europeo. Basata sulla seconda generazione della Blade Battery Byd, la piattaforma promette una ricarica ultraveloce capace di ridurre drasticamente i tempi di sosta: dal 10% al 70% in appena 5 minuti e dal 10% al 97% in 9 minuti, secondo quanto comunicato dall’azienda. Il principio scelto dal marchio – “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3” – punta a semplificare la percezione della mobilità elettrica agli occhi del cliente premium, tradizionalmente più sensibile al tema dei tempi di rifornimento. Anche in condizioni climatiche estreme fino a -30°C, il sistema sarebbe in grado di mantenere prestazioni elevate, completando la ricarica dal 20% al 97% in circa 12 minuti. La stazione Flash Charging di Bologna, ancora in fase di finalizzazione, sarà la prima installata in Italia e fungerà da apripista per l’espansione infrastrutturale del marchio. Migliaia di stazioni risultano già operative in Cina e BYD ha annunciato un piano di espansione internazionale che coinvolgerà progressivamente anche i principali mercati europei.

Barchetti e Byd Per il Gruppo Barchetti l’arrivo di Denza rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione del mercato automotive italiano verso l’elettrificazione. Fondato nel 1924, il gruppo è oggi presente con 16 brand e oltre 30 sedi sul territorio nazionale, offrendo servizi che spaziano dalla vendita di vetture nuove, usate e Km0 fino al noleggio e all’assistenza specializzata. “Essere stati scelti come primo Dealer in Italia per rappresentare Denza è per noi un grande onore”, ha dichiarato Andreas Barchetti, ceo Barchetti. “Denza è un brand dalla portata rivoluzionaria che interpreta il futuro dell’automotive premium con una visione innovativa”. L’alleanza tra Byd e Barchetti evidenzia come il mercato europeo stia entrando in una nuova fase competitiva, in cui i costruttori cinesi non puntano più soltanto ai volumi ma cercano di presidiare anche la fascia alta del mercato. Denza diventa così il laboratorio attraverso cui BYD prova a ridefinire il concetto di premium elettrificato, facendo leva su autonomia, velocità di ricarica e contenuto tecnologico.

D9 e Z9GT Tra i protagonisti dello showroom bolognese ci sarà la Denza D9 Super Hybrid DM-i, modello pensato sia per la mobilità familiare sia per l’utilizzo executive. Il powertrain dichiara fino a 210 chilometri in modalità completamente elettrica e fino a 950 chilometri complessivi con batteria carica e pieno di carburante. Gli interni puntano invece sul comfort di fascia alta, con sedili posteriori “zero gravity”, sistema audio Devialet e configurazione flessibile a sette posti. Accanto alla D9 debutta la Denza Z9GT, disponibile sia in versione completamente elettrica sia Super Hybrid DM-i. La vettura unisce una silhouette shooting brake a soluzioni tecnologiche avanzate, posizionandosi nel segmento premium ad alte prestazioni. Entrambe le versioni integrano il sistema Flash Charging fino a 1.500 kW, elemento che Byd considera uno degli asset strategici per accelerare la diffusione della mobilità a zero emissioni nel segmento high-end.