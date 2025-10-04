Destination Porsche Roma Nord: la casa delle passioni apre le sue porte nella Capitale

Porsche ha una nuova casa nella Città Eterna. Le calde luci di un tramonto autunnale hanno voluto sottolineare le forme della nuova struttura del Destination Porsche Roma Nord. Riduttivo definirlo come un semplice concessionario, la nuova sede capitolina del marchio di Zuffenhausen porta con sé la nuova Brand identity che il costruttore tedesco ha inaugurato nel 2019, a Palm Spring in California, e che sta man mano coinvolgendo tutti i dealer Porsche. Un progetto ambizioso, perché non parliamo solamente di una sede dedicata alla vendita o all’assistenza, ma di un ambiente esperienzale che riflette il DNA della Casa tedesca e la sua capacità di fondere tecnologia, design e passione.

La filosofia del progetto Destination Porsche, già adottata in altre sedi anche italiane, si fonda sull’idea di un’esperienza immersiva. Gli spazi diventano narrazione: il cliente non entra solo in una concessionaria, ma in un vero e proprio ecosistema del marchio tedesco. Un mondo fatto di luce, materiali pregiati, atmosfera accogliente e tecnologia. L’obiettivo è creare una comunità attorno al marchio, un “club aperto” dove ogni visita diventa un momento da vivere e non semplicemente un’operazione commerciale.

A Roma, tutto questo prende forma in ambienti dal design contemporaneo, dove l’eleganza sobria incontra la funzionalità. Le grandi vetrate e le linee pulite del nuovo edificio, inframezzato dalle linee rosse, dialogano con il concetto di Porscheplatz, la piazza d’ingresso che a Zuffenhausen unisce museo e fabbrica, simbolo del legame tra passato e futuro. All’interno, ogni dettaglio contribuisce a un racconto coerente: dalla lounge dedicata alla configurazione delle vetture, dove i clienti possono toccare con mano materiali e finiture, agli spazi pensati per la convivialità, come il bar o l’area lifestyle, che propone abbigliamento, accessori e oggetti di design firmati Porsche.

Ma ciò che distingue il Destination Porsche Roma Nord non è solo l’architettura. È la dimensione umana, quella relazione tra persone che Porsche Italia vuole coltivare attraverso i suoi centri. «Il primo intento – ha spiegato Pier Giacomo Cappella, padrone di casa – è avere un punto di incontro per tutti quelli che sono appassionati del brand. Un’accoglienza diversa, legata a un luogo che crea una comunità».

Parole che trovano eco nelle dichiarazioni di Iryna Kauk, Vice President Region Europa di Porsche AG, intervenuta per celebrare l’apertura: «È un grande piacere essere con voi oggi per celebrare l’opening del Porsche Centre Roma Nord. Abbiamo creato un posto per ricreare la dolce vita, il glamour, un concentramento di gusto e fashion. È esattamente quello che Porsche voleva per i suoi clienti».

Il concetto di “dolce vita” evocato da Kauk risuona perfettamente con la vocazione di Roma, città d’arte e di bellezza, e con il desiderio di Porsche di fondere lusso, design e piacere di vivere. «Per noi questo posto – ha aggiunto la dirigente tedesca – è un luogo dove i clienti di oggi e di domani potranno arrivare e sentire il nostro bellissimo prodotto e la nostra marca. Sono assolutamente sicura molti clienti potranno arrivare qui per scegliere la macchina dei loro sogni e ricevere un servizio perfetto».

Non da meno Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, che ha voluto sottolineare l’unicità del Destination Porsche di Roma: «Questa appena inaugurata è una struttura che si eleva rispetto al piano stradale che le dona ancora più presenza. Ci sono spazi funzionali per l’uso quotidiano che, all’occorrenza, può essere adattato per ospitare qualsiasi evento. Non più solamente ambienti dove si svolgono transazioni di acquisto o assistenza, ma un punto esperenziale».

Con Roma Nord, il percorso di rinnovamento dei centri Porsche in Italia compie un passo importante. Anche la Capitale abbraccia il nuovo concept Destination Porsche che ridefinisce il rapporto tra il brand e il cliente. Un luogo dove la visione del marchio di Zuffenhausen ha finalmente trovato lo spazio per crescere e vivere. Una casa in cui clienti e appassionati possono confrontarsi nel puro stile Porsche.