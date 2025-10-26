Destination Porsche Roma Nord, molto più di un semplice showroom. Un'esperienza da vivere in un ambiente speciale

Impossibile non notarla. Con le sue luci rosse orizzontali, come fossero delle lame, e le superfici vetrate che, accarezzate dalle luci di un tramonto autunnale, sembrano far fluttuare la struttura rispetto al piano stradale. Destination Porsche Roma Nord è la nuova casa capitolina del marchio tedesco: appena inaugurato in via Salaria, è più di un semplice showroom ma una vera e propria esperienza da vivere. Varcata la soglia, tra una 917 e una Macan, si è immersi subito nell’atmosfera Porsche. Luci, materiali ricercati, tecnologia e cura nel dettaglio, ogni ambiente parla del marchio tedesco. A partire dal concetto di Porscheplatz, la piazza d’ingresso che a Zuffenhausen unisce il museo e la fabbrica.

Ogni angolo è stato accuratamente studiato e varia a seconda del suo utilizzo. Dalla lounge dedicata alla configurazione delle vetture, dove i clienti possono toccare con mano materiali e componenti che andranno a rendere esclusiva la loro vettura, all’area lifestyle che propone abbigliamento e accessori firmati Porsche, fino ad arrivare agli spazi pensati sia per condividere la passione per il marchio tedesco che per altri eventi. Quest’ultimo è il vero fulcro della filosofia Destination Porsche, inaugurata nel 2019 con il primo punto a Palm Spring, in California, e che si sta man mano diffondendo in tutto il mondo.

Ne va’ orgoglioso Pier Giacomo Cappella, AD del Gruppo Autocentri Balduina che, forte di un rapporto sessantennale con Porsche, ha abbracciato con entusiasmo il progetto: «Quello inaugurato non è più soltanto un luogo dove vendere automobili, ma uno spazio di incontro, un luogo in cui creare comunità intorno a esperienze uniche come solo Porsche riesce a fare». La suggestiva cornice non ha lasciato indifferente neppure Iryna Kauk, Vice President Region Europe di Porsche AG, ammaliata dal fascino della nuova sede romana: «Siamo riusciti a realizzare un posto per ricreare il glamour della Dolce Vita. È un luogo in cui i clienti Porsche di oggi e domani potranno apprezzare appieno il nostro prodotto e la nostra storia».

Molto più di un semplice showroom perché, come affermato dal CEO di Porsche Italia Pietro Innocenti: «Gli spazi possono essere adattati per ospitare i più disparati eventi creando nuovi e coinvolgenti momenti di aggregazione». Ma di sicuro l’esperienza più bella resta quella di poter stringere il volante di una Porsche e, in pochi istanti, ritrovarsi immersi nel fascino e nella storia che solo una città come Roma può offrire.