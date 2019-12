DL Clima, via libera dalla Camera. Bonus fino a 1.500 euro a chi rottama auto fino Euro 3 per mezzi pubblici

ROMA - L’aula della Camera ha definitivamente approvato con 216 sì e 178 no (5 gli astenuti) il Dl clima. Il provvedimento con le misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva Ue del 2008 sulla qualità dell’aria prevede, tra l’altro, il varo di un Programma strategico nazionale per il contrasto al cambiamento climatico e un ‘bonus mobilita« per incentivare, con la rottamazione di auto e moto fino alla classe Euro3, l’utilizzo di trasporti pubblici, bici a pedalata assistita e mezzi di trasporto in ‘sharing’. ‘Il decreto clima Appena approvato guarda al futuro delle nostre città e delle nuove generazioni, le prime scese in piazza per chiedere un cambio di rotta urgente. Questo decreto punta a incentivare comportamenti e azioni virtuose attraverso il coinvolgimento tutti gli attori responsabili, dalle amministrazioni locali ai cittadinì.

Lo ha affermato Giuseppe D’Ippolito (M5S), componente della commissione Ambiente della Camera, intervenendo in Aula. «Nelle città più inquinate - ha aggiunto - promuoviamo una mobilità che possa fare a meno della auto, offrendo un bonus fino a 1.500 euro a chi si disfa dell’auto per servirsi di mezzi pubblici, veicoli condivisi, bici e altri strumenti di mobilità leggera e sostenibile. Potenziamo sistema delle corsie preferenziali per snellire il traffico e dare priorità al trasporto pubblico, anche scolastico con veicoli ibridi o elettrici. Inoltre stabiliamo che le rilevazioni effettuate sulla qualità dell’area dovranno essere pubbliche e presenti in un database realizzato da Ispra un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Novità che danno una risposta seria e concreta alla principale emergenza mondiale del 21esimo secolo».