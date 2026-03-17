Döllner: «Audi sta reinventando la propria presenza in Cina. È un mercato competitivo e molto innovativo e ci siamo da quasi 40 anni»

Audi F1 Team, Mattia Binotto nominato Team Principal. Prende il posto di Jonathan Wheatley
Audi, torna la A2 ma sarà elettrica, il debutto in autunno per il modello d'ingresso nel mondo dei Quattro Anelli
Audi chiude il 2025 in positivo. Ricavi per oltre 65,5 mld e l'utile netto sale a 4,617 mld. Le vendite Bev crescono del 36%
«Con l'Audi E5 Sportback stiamo reinventando la nostra presenza in Cina, un mercato veloce, competitivo e altamente innovativo dove Audi ha fatto da pioniere per quasi 40 anni». Lo afferma l'amministratore delegato Gernot Döllner sottolineando che il marchio cinese 'AUDI', tutto in maiuscolo e senza i 4 anelli sul frontale, in collaborazione con Saic Motor, «combina l'ingegneria tedesca con la potenza digitale innovativa cinese, puntando a una resilienza e a una crescita nel lungo termine».
«La E5 Sportback - prosegue - è la prima produzione di serie del marchio e oggi è la prima volta che viene vista dalla stampa fuori di confini cinesi». Eletta auto dell'anno 2026 nel Celeste Impero, secondo Döllner «offre ai clienti il Dna di Audi, la sua dinamica di guida, il suo stile e la sua qualità combinati con una profonda esperienza digitale integrata su misura per la vita di tutti i giorni in Cina». «Con la nostra strategia dei 2 marchi e i nostri partner in Cina stiamo scrivendo un nuovo capitolo», conclude il manager. Con i partner Faw e Saic i 2 marchi di Audi offrono un portafoglio di modelli a propulsione elettrica e a combustione interna. Nel paese Audi prevede il lancio della Audi A6L e-tron della E7X, che sarà il secondo modello del nuovo marchio cinese 'AUDI'.