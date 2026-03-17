Döllner: «Audi sta reinventando la propria presenza in Cina. È un mercato competitivo e molto innovativo e ci siamo da quasi 40 anni»

«Con l'Audi E5 Sportback stiamo reinventando la nostra presenza in Cina, un mercato veloce, competitivo e altamente innovativo dove Audi ha fatto da pioniere per quasi 40 anni». Lo afferma l'amministratore delegato Gernot Döllner sottolineando che il marchio cinese 'AUDI', tutto in maiuscolo e senza i 4 anelli sul frontale, in collaborazione con Saic Motor, «combina l'ingegneria tedesca con la potenza digitale innovativa cinese, puntando a una resilienza e a una crescita nel lungo termine».

«La E5 Sportback - prosegue - è la prima produzione di serie del marchio e oggi è la prima volta che viene vista dalla stampa fuori di confini cinesi». Eletta auto dell'anno 2026 nel Celeste Impero, secondo Döllner «offre ai clienti il Dna di Audi, la sua dinamica di guida, il suo stile e la sua qualità combinati con una profonda esperienza digitale integrata su misura per la vita di tutti i giorni in Cina». «Con la nostra strategia dei 2 marchi e i nostri partner in Cina stiamo scrivendo un nuovo capitolo», conclude il manager. Con i partner Faw e Saic i 2 marchi di Audi offrono un portafoglio di modelli a propulsione elettrica e a combustione interna. Nel paese Audi prevede il lancio della Audi A6L e-tron della E7X, che sarà il secondo modello del nuovo marchio cinese 'AUDI'.