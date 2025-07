DR Automobiles annuncia 300 assunzioni e nuovo investimento per il sito produttivo di Macchia d'Isernia

Trecento nuove assunzioni e un ulteriore investimento, di oltre 50 milioni di euro, per il sito produttivo della DR Automobiles grazie a un progetto di revamping di storici e iconici brand italiani: la casa automobilistica molisana ha presentato le novità del Piano industriale a Osaka, in Giappone, al Padiglione Italia Expo 2025. La Ceo di DR Automobiles, Antonella Tortola, è intervenuta a «Investing in Molise», evento organizzato dalla Regione Molise in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e con la stessa azienda molisana.

«Vogliamo continuare a essere un motore di crescita e un esempio di sostenibilità per il Paese - ha dichiarato - Il nostro investimento in Italia e nel Molise si basa sulla ferma convinzione che ci siano tutte le condizioni necessarie per crescere ancora. Vogliamo essere parte di questo cambiamento». Il progetto prevede anche l'assemblaggio completo delle auto in Molise con l'utilizzo di un'importante percentuale di componentistica proveniente dall'indotto automotive italiano. Tortola ha spiegato che l'incremento della forza lavoro, nella sede di Macchia d'Isernia (Isernia), ha una forte valenza socio-economica per tutta l'area del centro-sud Italia attraverso il coinvolgimento dell'indotto automobilistico che storicamente è fortemente radicato nel territorio.