E-Mobility, partnership tra Nissan, Arval e Sibeg. In Sicilia per una mobilità sempre più sostenibile

PALERMO - Lo sviluppo della mobilità elettrica in Sicilia fa un passo avanti con la partnership siglata tra Sibeg, Nissan e Arval. L’iniziativa è protagonista del ‘Green Mobility Project 2.0’, un accordo che potenzia il percorso già avviato nel 2018. Sibeg, imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato siciliano, ha infatti scelto 98 vetture Nissan Leaf 100% elettriche da destinare alla propria forza commerciale. Le auto saranno fornite in noleggio a lungo termine da Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli e in soluzioni di mobilità sostenibile. Arval Italia metterà le Nissan Leaf a disposizione di Sibeg attraverso contratti di noleggio a lungo termine di 48 mesi, una soluzione che, oltre ai veicoli, include anche una serie di servizi per la gestione dell’ auto (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa).

Inoltre, grazie alla scelta di utilizzare veicoli elettrici, Sibeg partecipa a ‘1 Electrified Vehicle = 1 Treè, un progetto internazionale con cui Arval si impegna a piantare un albero per ogni veicolo elettrico o ibrido noleggiato nella Foresta di San Godenzo, in provincia di Arezzo, che porterà ulteriori benefici tra cui: 15 tonnellate di CO2 immagazzinate, 294 nuovi habitat per la fauna locale, 392 mesi di ossigeno generato, 98 ore di lavoro create. «Sibeg è una delle principali protagoniste del panorama produttivo regionale, in grado di fare impresa, generando valore per il territorio, sostenendo concretamente l’economia e operando ogni giorno nella direzione della responsabilità sociale - ha affermato Luca Busi, amministratore delegato Sibeg - e ‘Green Mobility Project 2.0’ è una rivoluzione per la mobilità aziendale e anche una risorsa infrastrutturale che ci ha permesso di costruire un nuovo »Ecosistema Elettrico« in Sicilia. Con questa nuova fase del progetto, vogliamo spingere ulteriormente sull’acceleratore della politica ambientale».