Ecobonus auto, già esauriti i 50 milioni nuovo bonus. Per rifinanziamento 500 mln serve ok definitivo a dl agosto

ROMA - Sono esauriti i fondi per il nuovo ecobonus auto stanziati dal decreto rilancio. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, i 50 milioni destinati alle vetture a basse emissioni, rientrate nei nuovi più larghi parametri stabiliti dal dl, sono scesi a zero. Per il rifinanziamento sono attesi circa 500 milioni per l’automotive (di cui 90 milioni per le colonnine di ricarica) previsti dal decreto agosto, approvato tuttavia salvo-intese. Le risorse saranno quindi nuovamente disponibili con il via libera definitivo al dl e la pubblicazione in Gazzetta.