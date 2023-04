Enel X Way ed ACI insieme per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia

Creare le condizioni per la diffusione capillare della mobilita elettrica offrendo alle persone soluzioni all’avanguardia e servizi sempre piu efficienti: e l’obiettivo del protocollo firmato da Enel X Way, societa di Enel dedicata alla mobilita elettrica, e ACI - Automobile Club d’Italia, che segna l’inizio di un’importante intesa per la valorizzazione dell’e-mobility come acceleratore della transizione energetica. «Viaggiare in elettrico non vuol dire solo spostarsi in maniera sostenibile, ma concepire e vivere in prima persona un’esperienza di trasporto innovativa, digitale e meno invasiva - ha dichiarato Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way -. Siamo soddisfatti dell’avvio di questa collaborazione con ACI perche traccia le linee-guida del presente e del futuro della mobilita elettrica del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti e sinergie che puntano su due elementi fondamentali: l’elaborazione di soluzioni su misura dell’utente e delle sue esigenze e la capacita di fare sistema con le piu importanti associazioni ed imprese del settore automotive».

«In questa fase di transizione e cambiamenti della mobilita - ha dichiarato il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - e importante avere dei partner competenti che svolgono ruoli strategici nel settore come Enel X Way. Il protocollo siglato e il miglior seguito alle attivita per la mobilita elettrica gia svolte dal laboratorio sperimentale presso il Centro di Guida Sicura ACI Sara di Vallelunga». La partnership consentira di condividere piani di sviluppo della mobilita, individuando aree idonee per l’installazione di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, in ambito pubblico e privato, che si aggiungono agli oltre 18mila punti installati dall’azienda su tutto il territorio; di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia come il WayMedia - struttura integrata in grado di abbinare servizio di ricarica e servizi di advertising multimediali legati al contesto territoriale -, fino all’installazione di HPC (High-Power Charging), infrastrutture ultrafast di ultima generazione, in grado di fare il pieno di energia all’auto in circa 20 minuti. Servizi e soluzioni che Enel X Way mette a disposizione di ACI e dei soci della Federazione, anche nell’ottica di un utilizzo per l’elettrificazione delle sedi.