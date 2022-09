Fca Bank si allea con Mazda in Belgio e Lussemburgo. Fornirà servizi finanziari per modelli casa giapponese

TORINO - Fca Bank continua a crescere in Europa. La Banca, leader nei servizi di mobilità con un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto, ha firmato un accordo di cooperazione con Mazda Motor Belux per la fornitura di servizi finanziari in Belgio e Lussemburgo. La partnership sarà operativa, con il nome di Mazda Finance, a partire dall’1 ottobre. In base all’accordo, siglato dalla branch locale FCA Bank Belgium, la Banca fornirà ai clienti finali di Mazda un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli dell’iconica casa giapponese. Nel 2021, con 5.857 veicoli immatricolati, Mazda ha raggiunto in Belgio una quota di mercato dell’1,53%.

«La collaborazione permette non solo di offrire ai nostri clienti uno dei tanti modelli Mazda disponibili, ma anche di proporre delle rate mensili molto interessanti e competitive» afferma Tim Bosmans, Managing Director di Mazda Motor Belux. «Siamo orgogliosi di dare il via a questa collaborazione con Mazda in Belgio e Lussemburgo» ha aggiunto Marcella Merli, ceo della branch Fca Bank Belgium. «Grazie a questo accordo, Fca Bank amplia il numero dei propri partner in Europa, includendo una prestigiosa azienda di successo e in forte espansione come Mazda: un nuovo passo in avanti, sulla strada che ci sta portando ad affermarci come un punto di riferimento nel settore del finanziamento automotive e della mobilità» sottolinea Giacomo Carelli, ceo e general manager di Fca Bank.