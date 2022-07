Ferrari, Vigna: «Nonostante Covid raggiunti obiettivi 2018. La Purosangue arriverà a settembre. Entro 2026 il 60% prodotti ibridi o elettrici»

MARANELLO - «Abbiamo rispettato, nonostante il Covid, tutti gli impegni assunti nel 2018» nel precedente Capital Markets Day. Lo ha detto l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna. Vigna ha ricordato i 15 lanci e l’aumento del 25% dei clienti. Vigna ha citato tra gli obiettivi raggiunti anche un free cash flow industriale cumulato di oltre 2,46 miliardi di euro, che tiene conto del significativo free cash flow industriale previsto per il 2022. Dal 2018, è stato realizzato un allargamento e un ringiovanimento, accuratamente progettato, dei fedeli clienti di Ferrari, sempre nel rispetto del principio di esclusività. La base clienti è stata aumentata del 25%, con nuovi clienti che in media hanno 8 anni in meno rispetto a prima.

Durante il piano, Ferrari è stata anche in grado di sviluppare i suoi collezionisti top, il 60% dei quali sono nuovi clienti e hanno ampliato il numero di auto nel loro garage in media del 25%. «Il piano industriale 2018-2022 ha dimostrato la capacità di Ferrari di mantenere le proprie promesse» ha commentato l’ad della casa di Maranello. Entro il 2026, l’offerta Ferrari di prodotti sarà per il 40% Ice, 60% ibrida ed elettrica. Lo sviluppo dell’Ice, componente essenziale della tradizione della società, proseguirà. Lo ha detto l’ad Benedetto Vigna. I motori ibridi - ha spiegato - continueranno a beneficiare del trasferimento tecnologico dall’esperienza di Ferrari nel mondo delle corse. I motori elettrici saranno progettati, sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello, per assicurare un’esperienza di guida unica derivante anche da soluzioni del mondo delle corse.

Il modello Purosangue di Ferrari verrà presentato a settembre 2022. Il suo contributo medio annuo alle consegne rimarrà al di sotto del 20% durante il suo ciclo vita. Lo ha detto l’ad di FErrari Benedetto Vigna al Capital Markets Day. La tanto attesa nuova Supercar sarà presentata nel periodo di piano, mentre la prima Ferrari elettrica verrà presentata nel 2025, come annunciato in precedenza.