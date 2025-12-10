Fiat, il ceo del marchio Francois rivela: «Topolino sbarcherà presto negli Stati Uniti»

Dopo le apparizioni al Concours d'Elegance di Greenwich e ai Saloni dell'auto di New York e Los Angeles del 2025 la Fiat Topolino ha attirato l'attenzione del pubblico statunitense comparendo - in un coloratissimo esemplare one-off - durante l'Art Week di Miami. Opera dell'artista internazionale Romero Britto (fondatore dell'Happy Art Movement che fonde elementi del Cubismo, della Pop Art e dei graffiti) questa Fiat Topolino, chiamata Brittolino, è stata esposta al Grand Salon, situato presso il Britto Palace, quello che viene definito il più grande studio d'arte al mondo. «La nostra collaborazione unica con Britto è perfettamente logica - ha dichiarato Olivier Francois, ceo del marchio Fiat - visto che Insieme abbiamo unito due marchi iconici con un'influenza globale che rappresentano colore e felicità, portando un sorriso sul volto delle persone».

«La Fiat Topolino, la nostra piccola, allegra e colorata auto ormai presente ovunque in Europa, ha fatto diverse apparizioni negli Stati Uniti nell'ultimo anno, e sta suscitando un enorme entusiasmo tra i consumatori. Tanto che sono felice di annunciare che porteremo la Fiat Topolino negli Stati Uniti, con maggiori dettagli che arriveranno l'anno prossimo». A sua volta Lucas Vidal, ceo del marchio Britto ha detto di essere «entusiasta di condividere con collezionisti d'arte e appassionati di auto questa toccante opera d'arte che mette in mostra la creatività e la bellezza dell'Italia, della Fiat e di Britto con un tocco di colore e divertimento».