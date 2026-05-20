Filosa (Stellantis): «Con Dongfeng più prodotti a prezzi competitivi. Partnership al servizio dei clienti di tutto il mondo»

«I piani annunciati oggi portano la collaborazione recentemente rafforzata con Dongfeng a una nuova dimensione, quella di una partnership internazionale al servizio dei clienti di tutto il mondo», ha dichiarato Antonio Filosa, ceo di Stellantis commentando la costituzione della nuova joint venture con Dongfend. «Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi, valorizzando la presenza globale di Stellantis e l'accesso di Dongfeng all'avanzato ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia».

«Dongfeng rafforzerà ed espanderà ulteriormente la nostra partnership con Stellantis, in stretto allineamento con le politiche strategiche nazionali della Cina per un'apertura di alto livello, doppia circolazione e sostegno agli investimenti esteri, alle imprese e all'occupazione», ha affermato Qing Yang, presidente di Dongfeng. «Ciò rappresenta una risposta anche alle esigenze di sviluppo di entrambi gli azionisti. Attraverso una maggiore integrazione in ambito tecnologico, dei marchi e dei mercati globali, la joint venture potrà esprimere un valore ancora più elevato, accelerando l'espansione internazionale di Dongfeng e supportando al contempo la trasformazione strategica globale di Stellantis e il rafforzamento della sua presenza in Cina».