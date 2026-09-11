Filosa: «Stellantis sulla strada giusta per raggiungere i target. Vogliamo replicare con Dongfeng il modello Leapmotor»

«Abbiamo molta fiducia nel futuro, Stellantis è assolutamente sulla strada giusta per rispettare le guidance che ha fissato» con il piano strategico. Lo ha detto Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, che partecipa alla Jefferies Global Industrials Conference di New York. «Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo presentato il nostro piano, che ripristinerà la redditività di Stellantis e incrementerà la copertura di mercato nelle aree più importanti, a partire dal Nord America», ha spiegato Filosa. «Il piano è quinquennale, ma capisco che gli investitori guardino anche a tempi più brevi. Il 2026 è l'anno della ripresa, come abbiamo già visto nel primo trimestre e i risultati ottenuti finora mostrano già dei miglioramenti, e il 2027 sarà l'anno in cui vedremo i risultati delle iniziative, soprattutto quelle sul contenimento dei costi, e costruiremo su questi risultati. Avremo anche il lancio dei primi nuovi prodotti».

«Vogliamo replicare con Dongfeng il modello della joint venture già adottato con Leapmotor», con quote del 51 nostra e del 49% del partner cinese. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, alla Jefferies Global Industrials Conference di New York. L'accordo tra Stellantis e il partner cinese Dongfeng prevede la produzione di veicoli elettrici del marchio premium Voyah nello stabilimento francese di Rennes.

«Ram è uno degli asset e dei brand più redditizi che Stellantis ha in Nord America e a livello globale. Abbiamo un piano per la globalizzazione del marchio». Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenendo alla Jefferies Global Industrials Conference di New York. «Siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto e dei risultati ottenuti finora. Il brand sta andando molto bene. Abbiamo molto focus sul brand, crediamo abbia grandi possibilità e abbiamo piani anche al di fuori del Nord America», ha detto Filosa.

Stellantis si aspetta «cambiamenti significativi» alle regole europee su emissioni di CO2 e sul Made in Europe entro la fine dell'anno o all'inizio del 2027. Lo ha detto l'amministratore delegato Antonio Filosa durante la Jefferies Global Industrials Conference di New York. «Negli ultimi mesi vediamo che i politici ci ascoltano di più, ascoltano Stellantis, ma anche Volkswagen, Renault e l'Acea. Sono in corso dialoghi costruttivi sia come azienda sia come membri dell'Acea», ha osservato Filosa. «C'è un reale interesse che le nuove regole possano garantire condizioni di concorrenza equilibrate in Europa per tutti i costruttori che operano nel continente».