GB, mercato auto frena ad agosto: -2% ma volano le immatricolazioni di Phev (+69%) e Bev (+15%)

Le immatricolazioni di auto nuove nel Regno Unito sono diminuite del -2% ad agosto, attestandosi a 82.908 unità, durante quello che solitamente è il mese piu tranquillo dell'anno, rappresentando in genere meno del 5% delle consegne annuali prima del cambio di targa di settembre. Lo rileva la Smmt (Society of Motor Manufacturers and Traders), l'associazione britannica dell'industria automotive. La transizione verso zero emissioni, alimentata dagli investimenti dei produttori nella scelta dei modelli, da forti sconti e da un nuovo incentivo fiscale da parte del governo, ha spinto tuttavia le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (Bev) a salire del 14,9% ad agosto, raggiungendo una quota di mercato del 26,5%, la piu alta di quest'anno e la quarta piu alta mai registrata. «Questo replica lo schema del 2023 e del 2024, dove i bassi volumi di immatricolazione complessivi di agosto e l'elevata concentrazione della flotta hanno portato a quote di Bev significativamente maggiori rispetto a quelle registrate nel resto dell'anno», spiega la Smmt.

La crescita dei veicoli elettrici a batteria è stata superata solo dalla diffusione dei veicoli ibridi plug-in (Phev), che sono aumentati del 69,4%, raggiungendo una quota di mercato dell'11,8%. La diffusione dei veicoli elettrici ibridi (Hev), nel frattempo, è diminuita del -13,9%, attestandosi all'11,4% del mercato. Nei primi otto mesi, il mercato delle auto nuove nel Regno Unito è cresciuto del 2,1%, raggiungendo il picco quinquennale di 1,265 milioni, sebbene rimanga comunque in calo del 16,7% rispetto ai livelli pre-pandemia, con una quota di veicoli elettrici a batteria pari al 21,9%, al di sotto dell'obiettivo nominale del 28% per i veicoli a zero emissioni entro il 2025.

«Agosto e stato il mese migliore di quest'anno per la quota di mercato dei veicoli elettrici e, sebbene spesso volatile a causa dei bassi volumi complessivi, il trend generale e positivo. Settembre sara cruciale, con il nuovo fattore targa che in genere determina circa una nuova immatricolazione di auto su sette durante l'anno - ha commentato Mike Haws, Ceo della Smmt -. Ora c'e una vasta scelta di modelli elettrici in tutti i segmenti e molti consumatori, per la prima volta in tre anni, potranno beneficiare di un sussidio per aiutarli a passare all'elettrico. Con nuovi modelli che ogni settimana vengono aggiunti al sussidio governativo per le auto elettriche, ci sono ora tutte le ragioni per cui gli automobilisti dovrebbero effettuare il passaggio, contribuendo sia alla crescita economica che alla decarbonizzazione», conclude Hawes.