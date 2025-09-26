Geely lancia iniziativa unica al Salone di Torino, garanzia a vita per i primi 1.000 clienti italiani

ECONOMIA
Geely Italia, presente al Salone dell'Auto di Torino, dove svela il nuovo Suv Starray EM-i Super Hybrid, ha scelto di premiare i primi 1.000 automobilisti italiani che acquistano una delle auto della gamma attuale con una garanzia a vita sulla vettura, a esclusione della batteria. L'iniziativa, offerta da Jameel Motors Italy, nasce dalla volontà del costruttore di essere concretamente al fianco di coloro che ne condividono la visione verso il cambiamento.
«Con la garanzia a vita - afferma Marco Santucci, amministratore delegato di Geely Italia - vogliamo offrire sicurezza, affidabilità e un forte senso di appartenenza». L'attuale gamma di Geely in Italia è composta, oltre che dal nuovo Starray EM-i Super Hybrid, anche da EX5.
