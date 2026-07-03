Geely, a giugno vendute più di 100mila auto all'estero. Primo semestre da record con 1.422.958 veicoli (+158%)

Primo semestre da record per Geely Auto Group sui mercati internazionali. Tra gennaio e giugno 2026 il costruttore cinese ha registrato vendite globali pari a 1.422.958 veicoli, mentre le consegne fuori dalla Cina hanno raggiunto quota 474.228 unità, con un incremento del 158% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato supera già il volume complessivo realizzato sui mercati esteri nell'intero scorso anno e conferma l'accelerazione del piano di espansione internazionale del gruppo. A sostenere la crescita è soprattutto l'offensiva sull'elettrificazione e nei primi sei mesi del 2026 i veicoli elettrificati venduti oltreconfine sono stati 277.189, in aumento del 585% su base annua, arrivando a rappresentare il 59% delle consegne internazionali del Gruppo. Nel solo mese di giugno Geely ha inoltre superato, per la prima volta nella propria storia, la soglia delle 100.000 vendite mensili sui mercati esteri.

Secondo il costruttore, questi risultati riflettono i progressi della strategia che punta a sviluppare in maniera coordinata i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr sui principali mercati mondiali. In questo percorso l'Europa riveste un ruolo centrale: nel primo semestre il marchio Geely è entrato in sette nuovi mercati europei nell'arco di 45 giorni, tra cui Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi, rafforzando la propria presenza in una delle aree più competitive del settore automobilistico. Prosegue anche l'espansione degli altri marchi del Gruppo. Lynk & Co ha introdotto il nuovo Suv 900 negli Emirati Arabi Uniti, in Egitto, Qatar e Vietnam, mentre il modello 08 ha debuttato in Kazakistan, affermandosi come il Phev più venduto del segmento D in mercati come Vietnam e Messico.

Zeekr, invece, ha superato il traguardo delle 800.000 consegne cumulative a livello mondiale e nei primi cinque mesi dell'anno ha conquistato la leadership del segmento luxury a Hong Kong, dove il Suv 7X è stato il modello più venduto della categoria. Il monovolume elettrico 009 si è inoltre confermato il veicolo di riferimento del proprio segmento in Thailandia. A supporto dell'espansione internazionale, Geely Auto ha rafforzato anche la propria struttura industriale e logistica. Nei primi sei mesi del 2026 il gruppo ha portato a tredici gli hub globali dedicati alla distribuzione dei ricambi, ha proseguito lo sviluppo della produzione locale in paesi strategici come Brasile e Indonesia e può contare oggi su una rete composta da oltre 2.000 punti vendita e assistenza distribuiti in più di cento mercati nel mondo.