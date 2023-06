Glencore aprirà in Sardegna il più grande impianto di riciclo batterie per veicoli elettrici d’Europa

Glencore, produttore, riciclatore e distributore leader di nichel e cobalto per la produzione di batterie per veicoli elettrici, e Li-Cycle, un’industria leader nel recupero delle risorse di batterie agli ioni di litio e il principale riciclatore di batterie agli ioni di litio in Nord America, hanno firmato una lettera di intenti per studiare congiuntamente la fattibilita, e successivamente lo sviluppo, di un Hub a Portovesme, in Sardegna per la produzione di materiali critici per le batterie, tra cui nichel, cobalto e litio dal contenuto di batterie riciclate. L’hub di Portovesme sfruttera la tecnologia idrometallurgica all’avanguardia di Li-Cycle e dovrebbe diventare il piu grande produttore di prodotti sostenibili per batterie in Europa. Kunal Sinha, Global Head of Recycling di Glencore, ha commentato: «Questo progetto, combinato con la nostra impronta esistente nella fornitura primaria e nel riciclaggio dei metalli delle batterie, sostiene la nostra ambizione di diventare il partner di circolarita preferito per l’industria europea delle batterie e dei veicoli elettrici.

Questo segna anche un passo significativo nella nostra collaborazione con Li-Cycle, un partner privilegiato nel settore del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio». «La creazione di un hub attraverso il riutilizzo del nostro sito di Portovesme, che potrebbe diventare il primo asset Glencore a produrre litio per batterie, ci consentira di chiudere davvero il cerchio per i nostri clienti Oem e gigafactory europei in tutti gli aspetti della catena di fornitura», ha concluso Sinha. 2Ridurra i tempi di consegna, ridurra le emissioni riducendo al minimo la distanza delle rotte merci e sosterra le ambizioni dell’Italia e dell’Europa di essere un leader globale nell’economia circolare«. Tim Johnston, co-fondatore e presidente esecutivo di Li-Cycle, ha aggiunto: «Il previsto hub di Portovesme e un progetto fondamentale per l’industria europea del riciclaggio delle batterie e dovrebbe essere la piu grande fonte di litio riciclato per batterie nel continente.

Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership strategica globale con Glencore e basarci sugli insegnamenti del Rochester Hub a sostegno della rapida crescita dell’ecosistema delle batterie agli ioni di litio in modo rispettoso dell’ambiente». «L’espansione di Li-Cycle in Europa e in linea con la nostra strategia di lancio modulare, poiche replichiamo il nostro modello di successo in Nord America, che rispecchia la domanda dei clienti e i contratti commerciali con una rete Spoke di pre-elaborazione strategicamente posizionata e un hub di post-elaborazione centralizzato», ha concluso.