Gli italiani vorrebbero ancora l’auto, ma è troppo cara: servono 11 stipendi contro i 5 del 2000

Gli italiani non vogliono rinunciare all’automobile come strumento di mobilità, ma permettersela è sempre più difficile tanto che per comprarne una oggi servono 11 stipendi rispetto ai 5 del 2000. È il quadro che emerge dall’indagine 2026 Bain & Company - ANIASA, che fotografa un Paese ancora fortemente dipendente dalle quattro ruote (le utilizza abitualmente il 76% del campione), ma è frenato da un contesto economico che rende l’acquisto di una vettura un impegno sempre più gravoso e dunque sempre più lento il ricambio di un parco auto che ha raggiunto un’età media di oltre 13 anni.

Secondo la società di consulenza americana, ma da decenni presente anche in Italia, il rallentamento della domanda non deriva da un calo del bisogno di mobilità, ormai stabilizzato, ma da fattori economici che incidono sulle scelte delle famiglie. Il 59% degli intervistati dichiara di non aver preso in considerazione l’acquisto o di averlo rinviato, mentre uno su dieci ha deciso di rinunciare del tutto. L’incertezza sulle prospettive di reddito è il principale motivo del rinvio (36%), seguita dall’attesa di condizioni di mercato più favorevoli (25%).

Il tema dell’accessibilità economica è il nodo centrale. Dal 2013 a oggi il prezzo medio delle auto è aumentato del 52%, mentre il reddito familiare è cresciuto solo del 29%. Una forbice che si è allargata per effetto della crisi delle catene di approvvigionamento post‑pandemia, dell’inflazione, dell’aumento dei listini e delle dotazioni di sicurezza, oltre che dello spostamento della domanda verso segmenti più alti, con SUV sempre più presenti e una progressiva riduzione delle vetture di dimensioni ridotte. Il risultato è un peggioramento strutturale del rapporto tra costo dell’auto e capacità di spesa delle famiglie.

Anche la transizione elettrica procede a velocità differenziate. Il 51% degli intervistati indica il costo come principale ostacolo all’acquisto di un’elettrica, seguito dalla disponibilità delle infrastrutture di ricarica (28%). Pur non essendo l’unico fattore determinante, la diffusione delle vetture ricaricabili è fortemente correlata al reddito: non a caso Lombardia e Veneto, regioni con PIL pro capite più elevato, registrano i tassi di penetrazione maggiori, anche se il caso della piccola Leapmotor T03, che ha trovato terreno trovato sorprendentemente fertile nel Meridione, soprattutto grazie agli incentivi che ne hanno abbassato il prezzo a 4.900 euro, è un fenomeno interessante.

Per tornare a considerare l’acquisto dell’automobile, gli italiani chiedono tre leve precise: incentivi pubblici (30%), sconti sui listini (26%) e maggiore flessibilità finanziaria (12%). «Gli italiani continuano ad avere bisogno dell’auto, ma sempre più spesso faticano a sostenerne i costi di acquisto e gestione. In un contesto caratterizzato da prezzi in forte crescita e da una diffusa incertezza economica, il noleggio rappresenta una soluzione concreta» ha osservato Italo Folonari (in foto), neo presidente di ANIASA mentre per Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company, «il rinvio dell’acquisto non è un segnale di disinteresse, ma la risposta razionale a un’offerta che fatica a intercettare i segmenti più sensibili al prezzo. Servono nuovi modelli di accesso e un ripensamento della gamma verso soluzioni più accessibili».