Gm, possibile taglio ai pick-up EV come Ford e Stellantis. Nel semestre in calo le vendite di Silverado e Sierra zero emission

Per gli analisti Usa che seguono in particolare l'andamento delle industrie di Detroit I pick-up elettrici che sono stati introdotti da General Motors si sono rivelati finora un disastro in termini di vendite, ben al di sotto dei dati 2025. Si attende una decisione anche del colosso Gm visto che le dirette rivali sono già intervenute. Ford ha interrotto la fabbricazione dell'F-150 Lightning, mentre Stellantis ha cancellato il Ram 1500 completamente elettrico ancor prima che entrasse in produzione. Tutta la gamma di pick-up elettrici Gm mostra segni di forte difficoltà, con il Chevy Silverado Ev e il Gmc Sierra Ev che registrano vendite ben al di sotto dei livelli del 2025, e per la seconda metà del 2026 è previsto un ulteriore calo. In particolare Silverado EV si attesta su circa la metà delle immatricolazioni dell'anno scorso.

Nei primi sei mesi del 2026 ha registrato un totale di 3.672 unità vendute negli Stati Uniti, valore che lo proietta verso circa 7.300 unità per l'intero anno, un netto calo rispetto alle 11.275 unità vendute lo scorso anno. Sebbene Tesla non divulghi i dati di vendita specifici per modello, le stime degli analisti indicano che le consegne del Cybertruck si sono attestate intorno alle 25.000 unità nel 2025, più del doppio del totale del Silverado EV. Analogamente il Gmc Sierra Ev ha registrato 3.044 unità vendute negli Stati Uniti fino a giugno, con una proiezione di circa 6.000 unità nel 2026 rispetto alle 7.996 consegne del 2025. Lo stabilimento Gm Factory Zero di Detroit - che ora opera su un unico turno dopo diversi aggiustamenti negli ultimi due anni - produce Silverado Ev, Sierra Ev, Gmc Hummer Ev e Cadillac Escalade IQ, tutti modelli caratterizzati da risultati di vendita deludenti.