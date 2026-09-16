Governo approva il decreto, via il bollo sulle auto piccole e medie e sui motocicli e taglio delle accise fino al 5 ottobre

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. E viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80Kw. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. "Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro" poi "fino al 5 ottobre" un taglio inferiore pari a 5 centesimi e "il 5 ottobre non si va a zero perché interviene il sistema delle accise mobili" sono "confermati provvedimenti per il gasolio agricolo e le autotrasporto", ha spiegato la premier.

"I proventi del bollo" vanno alle Regioni ma "chiaramente non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro: trasferiremo alle Regioni la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. "Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà", afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Oggi in Consiglio dei Ministri - scrive - abbiamo approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino".

"Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale". "Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo per le auto di piccola e media potenza, che sono oltre il 70% di quelle in circolazione". "A questi si aggiungono i motoveicoli", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. "Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse", ha aggiunto.

"Lo sconto delle accise scade oggi, ci siamo a lungo interrogati. Siamo arrivati alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna terminare e a una dinamica planetaria di aumento dei prezzi continuare a concentrarsi sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire", ha aggiunto. "Lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, di cui ho fatto parte (il governo Berlusconi, ndr) ha usato per la casa: viene abolito il bollo sulla prima auto di proprietà fino a una determinata potenza dell'auto, cercando di concentrare su chi ha più bisogno".