Hyundai Motor Group, il Robotics Lab lancia “MobED Alliance” per commercializzare una piattaforma avanzata di robot mobili

In occasione dell'Automation World 2026 di Seul, il gruppo Hyundai ha annunciato il lancio di 'MobED Alliance', un ecosistema collaborativo per commercializzare la sua piattaforma avanzata di robot mobili. Costruito attorno alla piattaforma di robot mobili MobED di nuova generazione, il progetto riunisce partner chiave dell'industria, agenzie pubbliche e fornitori di componenti per costruire un ecosistema della robotica e accelerarne l'ingresso nel mercato interno in Corea.

Incentrata su MobED, l'alleanza riunisce aziende specializzate di vari settori per creare in modo proattivo un ecosistema robotico di nuova generazione. Questa stabilisce inoltre un modello cooperativo quadripartitico progettato per creare un ciclo virtuoso capace di accelerare la commercializzazione e costruire un ecosistema sostenibile. Attraverso questa alleanza, Hyundai Motor Group Robotics LAB mira a stabilire un modello di business per la fornitura di MobED sia ai mercati B2B che B2G, posizionando l'iniziativa come base per un ecosistema sostenibile in grado di migliorare la competitività complessiva dell'industria robotica coreana.

Infine, l'avanzata manovrabilità, l'autolivellamento automatico su superfici irregolari e la capacità di operare senza soluzione di continuità sia all'interno che all'esterno hanno consentito a MobED di essere premiato a livello mondiale al Consumer Electronics Show (CES) 2026, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Best of Innovation Award in Robotics, e all'International Robot Exhibition 2025.