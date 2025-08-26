Hyundai alza investimenti negli Usa da 21 a 26 mld. Prevista anche un'acciaieria in Lousiana

Hyundai Motor ha deciso di aumentare a 26 miliardi di dollari, dai 21 miliardi annunciati a marzo, il suo impegno di investimenti negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, concentrandosi su acciaio, automobili e robotica. Lo ha riferito il gruppo automobilistico sudcoreano, poche ore dopo l'incontro di Washington tra i presidenti Donald Trump e Lee Jae-myung, precisando che l'iniziativa punta a «rispondere alle politiche del governo americano e amplierà le opportunità di business in vari settori per rafforzare la sua futura competitività in comparti come la mobilità". Secondo il piano, Hyundai costruirà un'acciaieria nello stato americano della Louisiana con una capacità produttiva annua di 2,7 milioni di tonnellate, fornendo acciaio di qualità a basse emissioni di carbonio per settori strategici.

«Una volta completato, l'impianto aiuterà Hyundai Motor a creare una catena del valore che collega acciaio, componenti e auto finite», ha spiegato l'azienda in una nota. Hyundai ha aggiunto che la sua capacità produttiva di auto finite negli Usa, che lo scorso anno si è attestata a 700.000 unità, «aumenterà significativamente» per coprire diverse gamme, incluse e-car e modelli ibridi, senza specificare cifre. A marzo, Hyundai ha promesso di espandere tale capacità a 1,2 milioni di unità. Il gruppo ha anche affermato che costruirà una fabbrica di robot negli Stati Uniti con una capacità produttiva di 30.000 unità, senza fornire dettagli su tempi e luogo. il gruppo sudcoreano sta spingendo per la creazione di un hub per la sua attività di robotica guidato da Boston Dynamics, la controllata attiva nella progettazione robotica.