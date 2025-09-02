Hyundai promuove mobilità inclusiva con il progetto NUMA. IA e tecnologie autonome al centro dell'iniziativa

Hyundai Motor Group ha presentato il progetto NUMA (Next Urban Mobility Alliance), un'iniziativa pubblico-privata volta a costruire un ecosistema di mobilità basato sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie autonome in grado di agevolare comunità con accesso limitato agli spostamenti e alle persone interessate da limitazioni alla mobilità. Il progetto, presentato al Grand Walkerhill di Seoul, vede il coinvolgimento di 31 attori di settori limitrofi, tra cui il governo, il mondo industriale, il mondo accademico e degli istituti di ricerca.

Basato su un modello di alleanza aperta, NUMA inviata alla collaborazione attori di diversi settori per lo sviluppo di un ecosistema basato sul cloud e diviso in tre tappe: in primis la trasformazione basata su AI dei sistemi di trasporto locali; a seguire l'implementazione della mobilità autonoma come servizio; e, infine, l'espansione della mobilità basata su AI per consentire lo sviluppo delle smart city. Secondo quanto dichiarato da Hyundai, si prevede quindi che il progetto NUMA possa assumere il ruolo di piattaforma per test tecnologici, allineamento delle politiche e collaborazione intersettoriale per promuovere la trasformazione della mobilità.