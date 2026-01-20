Lamborghini, consegne da record nel 2025. Il Toro per la prima volta a quota 10.700 vetture grazie alla gamma ibrida

Lamborghini chiude il 2025con il miglior risultato della sua storia, raggiungendo quota 10.747 vetture consegnate a livello globale e superando per il secondo anno consecutivo la soglia delle diecimila unità. Il dato segna un nuovo record assoluto per la casa di Sant'Agata Bolognese e conferma la solidità della domanda sui principali mercati internazionali, nonché il successo della strategia di ibridizzazione dell'intera gamma. Le consegne risultano bilanciate nelle tre macroregioni.

L'area Emea si conferma il primo mercato con 4.650 vetture distribuite, seguita dalle Americhe con 3.347 unità e dall'area Asia Pacifico, che chiude l'anno a 2.750 consegne. Risultati ottenuti in un contesto globale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e incertezze macroeconomiche, che non hanno frenato le performance del marchio.