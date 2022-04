Lancia, dal 2026 solo veicoli 100% elettrici. Per il brand Stellantis tre nuovi modelli, uno ogni due anni, per coprire 50% mercato

TORINO - Tre nuovi modelli, uno ogni due anni, per coprire il 50% del mercato. Dal 2026 debutteranno solo veicoli 100% elettrici e dal 2028 saranno vendute unicamente auto full Bev. Lo prevede il piano per i prossimi dieci anni di Lancia, brand di Stellantis, basato su «tre pilastri: sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità». Lancia avrà 100 nuovi concessionari in 60 principali città europee, con il 50% delle vendite on line. Entro il secondo trimestre annuncerà la propria struttura organizzativa nei Paesi esteri. « lI futuro di Lancia è già presente ed entro la fine del 2022 avremo un primo assaggio del nuovo corso che ci porterà a diventare un marchio credibile nel mercato premium, all’insegna di una mobilità innovativa, pulita e sicura .

Il nostro domani poggia su basi solide, ben radicate in un passato glorioso e un presente costellato dai successi della Ypsilon: la fashion city car è infatti leader del segmento B in Italia, oltre che la seconda vettura più venduta in Italia. Un primato consolidato dalla Ypsilon Alberta Ferretti, la nuova serie speciale nata dall’incontro con la famosa stilista italiana e presentata a Milano lo scorso febbraio» spiega Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia. Debutta oggi, attraverso una campagna digitale, il video Punch a difesa dei diritti delle donne che nella Lancia Ypsilon Alberta Ferretti ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, da sempre impegnata in progetti a favore delle donne, che invita a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata sui valori universali di amore, rispetto e bellezza.