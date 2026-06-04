Leapmotor, prosegue solido percorso di crescita con nuovo record vendite globali: 81.569 veicoli consegnati a maggio

Leapmotor Global prosegue il suo solido percorso di crescita, raggiungendo consegne record nel mese di maggio, con 81.569 veicoli distribuiti (includendo consegne nel mercato domestico cinese e nei mercati internazionali). Il risultato segna un incremento dell'81% su base annua rispetto a maggio 2025 e una crescita del 14,26% rispetto ad aprile, stabilendo un nuovo massimo storico mensile per il marchio. Questa performance, spiega Stellantis, «rafforza ulteriormente il trend positivo registrato nei mesi precedenti e contribuisce a un risultato cumulato di grande rilievo».

Nei primi cinque mesi del 2026, Leapmotor Global ha infatti consegnato complessivamente 263.111 veicoli, tra Cina ed export, con un aumento del 51,51% rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando il proprio posizionamento tra i marchi di veicoli elettrici a piu rapida crescita. Il risultato conferma lo slancio registrato ad aprile, quando Leapmotor aveva gia raggiunto un picco precedente di 71.387 unita consegnate. «Grazie ai risultati ottenuti nel mese di maggio, l'azienda rafforza la propria posizione come uno dei marchi di veicoli elettrici in piu rapida crescita, grazie alla forte domanda di mercato e a un'offerta di prodotti sempre piu competitiva», si legge in una nota.

Parallelamente alla crescita commerciale, Leapmotor Global prosegue nel proprio percorso di espansione internazionale. Nel corso del mese corrente, la hatchback elettrica B05 sara introdotta in 28 mercati esteri, rappresentando un passo strategico chiave nello sviluppo globale del brand. «Questo lancio segna un'importante evoluzione nella strategia dell'azienda, che punta progressivamente a superare il posizionamento focalizzato sui modelli accessibili destinati al grande pubblico, per entrare in segmenti a maggiore valore aggiunto e ampliare la propria base di clienti su scala internazionale. Con vendite da record, una presenza internazionale in continua espansione e una svolta strategica verso segmenti di fascia alta, Leapmotor continua a rafforzare la propria posizione mentre plasma il futuro della mobilita elettrica in tutto il mondo», conclude la nota.