Londra, le auto elettriche il centro non più a costo zero. Nella congestion charge in vigore da gennaio tariffa giornaliera di 13,50 sterline

Con le modifiche introdotte per la circolazione nella zona della congestion charge, nel centro di Londra, come si apprende dal sito ufficiale transport for London (tfl), le tariffe giornaliere in vigore da oggi, 2 gennaio, implicano il pagamento anche per i veicoli elettrici che finora potevano accedere all'area gratuitamente. Nello specifico, a fronte dell'aumento della tariffa giornaliera a 18 sterline per gli altri veicoli, le auto elettriche registrate su Auto Pay beneficiano di uno sconto del 25%, per cui il costo giornaliero per entrare nella congestion charge dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 18:00 e dalle 12:00 alle 18:00 di sabato, domenica e nei giorni festivi, è pari a 13,50 sterline.

Per furgoni, mezzi pesanti e quadricicli elettrici registrati con Auto Pay lo sconto sale al 50% per una tariffa giornaliera che scende a 9 sterline. Il prossimo adeguamento, previsto per il 4 marzo 2030, prevede il dimezzamento dello sconto relativo alle tariffe giornaliere per i veicoli elettrici e per i mezzi commerciali a batteria. Si tratta di cambiamenti senza i quali, secondo i calcoli ufficiali, i veicoli in circolazione all'interno della congestion charge in un giorno feriale potrebbero crescere di 2.000 unità, con le relative implicazioni sul traffico. Coloro che beneficiano dello sconto per residenti, al momento potranno continuare ad usufruire della riduzione sulla tariffa giornaliera del 90% pagando una somma 1,80 sterline per entrare nella congestion charge, ma anche le regole per lo sconto dei residenti e per i nuovi richiedenti nel 2027 verranno aggiornate.