Lynk & Co accelera la crescita in Europa e parte da Modena. Aperto primo showroom interamente dedicato al brand

Lynk & Co accelera la crescita in Europa e inaugura il suo primo retailer in Italia. L'apertura è avvenuta a Modena, presso Motorsclub, partner scelto dal marchio per il debutto nel nostro Paese. Lo showroom, interamente dedicato al brand, unisce design e soluzioni innovative con un ambiente futuristico caratterizzato da giochi di luce e installazioni a neon. Grazie alla collaborazione esclusiva con Volvo Cars, Lynk & Co può contare sulla rete di vendita e assistenza del marchio svedese, garantendo ai clienti un'esperienza che spazia dalla vendita di auto nuove e usate ai servizi post-vendita e logistici.

Attualmente il costruttore ha già 14 retailer confermati in Italia, tra cui Ambrosi (Perugia), Autorally (Napoli), Autotrend (Bari), Autoverona (Verona), Bisson (Vicenza), Ferri Auto (Udine), Gino (Cuneo), M&M Car (Frosinone), Mocauto (Milano), Motoservice (Parma), Pavoni (Pescara), Peragnoli (Firenze) e Sicurauto (Magenta) - con l'obiettivo di raggiungere quota 20 entro la fine dell'anno. A livello europeo la rete conta circa 100 punti vendita, destinati a diventare 150 entro fine 2025. «Siamo entusiasti - ha commentato Patric Holm, VP Sales Nordic and South di Lynk & Co International - di aver inaugurato il nostro primo retailer in Italia con Motorsclub a Modena, una città simbolo della passione per le auto.

L'Italia è un mercato chiave per la crescita in Europa e questa apertura rappresenta un passo importante nella nostra strategia». Durante l'evento modenese sono stati presentati i modelli 01 plug-in hybrid, 02 full electric e il nuovo SUV 08 plug-in hybrid a lunga autonomia.