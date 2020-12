Maserati sbarca anche in Cambogia. Aumenta la galassia dei mercati d'esportazione per le auto del Tridente

MODENA - Un nuovo mercato nella regione Asia-Pacifico, molto importante per effetto della crescita del reddito e del numero di milionari, si aggiunge alla galassia dei Paesi in cui è presente Maserati. Con l'ingresso in Cambogia, il brand del Tridente conferma di volersi imporre come autentico protagonista mondiale del settore delle auto sportive ed esclusive. Lo fa attraverso HGB Group, un operatore con una forte presenza nel mercato automotive premium e luxury fin dal 2010 oltre che nella ristorazione. HGB Group distribuirà l'intera gamma delle innovative vetture progettate e costruite da Maserati per soddisfare le aspettative dei clienti a 360 gradi. Lo showroom di HGB Group dedicato al Tridente è situato nella zona più prestigiosa ed elegante della capitale cambogiana, Phnom Penh, ed accoglierà i clienti Maserati in un ambiente particolarmente elegante ed esclusivo. L'apertura dello showroom è stata annunciata da Oknha Ngov Leang Houth, Presidente di HGB Group, in diretta streaming a un pubblico mondiale.

Allo showroom di 610 metri quadri, che ospiterà tutti i modelli della gamma Maserati, è annessa anche un'officina di 1.760 metri quadri con tre aree di lavorazione. ''Scegliere il partner giusto e avere prodotti straordinari - ha sottolineato Bernard Loire, chief commercial officer Maserati - sono le basi del successo in una region e Maserati sta entrando in un periodo di intensi cambiamenti dedicati al potenziamento del brand e allo sviluppo di nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari. Siamo fortemente orientati al futuro anche con modelli ibridi ed elettrici. Per queste ragioni, è un buon momento per unirsi a noi e segnare l'inizio della nuova era di Maserati''.Come ha spiegato Luca Delfino, responsabile Maserati per la regione APAC ''Negli ultimi anni Maserati ha avuto una presenza attiva nel sud-est asiatico e stiamo già collaborando con vari partner a Singapore, in Malaysia, Thailandia, Vietnam e Indonesia.

La Cambogia è un mercato promettente per l'espansione del Brand in questa zona dell'Asia e siamo felici di collaborare con HGB Group per consolidare il nostro ruolo di Marchio automobilistico del lusso''. Lo sbarco del Tridente in Cambogia è accolto con soddisfazione dagli appassionati e dall'azienda che si occuperà dell'importazione, della distribuzione e dell'assistenza dei vari modelli. ''HGB Group è estremamente orgoglioso ed entusiasta di lanciare in Cambogia un brand iconico come Maserati - ha dichiarato Oknha Ngov Leang Houth, presidente di HGB Group in Cambogia - Nata con le corse nel DNA, la Casa del Tridente vanta un glorioso passato, con una storia ultracentenaria e una forte tradizione racing testimoniata dai successi ottenuti sulle strade e sui circuiti di tutto il mondo, nella 500 Miglia di Indianapolis e nelle gare di Formula 1. Chiunque guidi una Maserati non può che apprezzarne istintivamente la potenza, le prestazioni e la bellezza, simbolo dell'eccellenza Italiana. Portiamo in Cambogia una gamma prestigiosa di vetture che stupiranno e saranno particolarmente gradite ai nostri clienti. Non ci sono dubbi - ha concluso Oknha Ngov Leang Houth - sulla passione e sull'amore che noi cambogiani nutriamo per il brand Maserati ed è nostra intenzione farne il Marchio più carismatico e di maggior successo in Cambogia''.

Maserati ridefinisce il concetto di auto sportiva italiana in termini di design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, e si propone oggi nel mercato cambogiano, che va ad aggiungersi agli oltre 70 mercati dove è già presente a livello internazionale. Per Maserati la Cambogia è un mercato molto promettente: è stato stimato un tasso di crescita annuale per il settore delle auto di lusso del 14% per il periodo 2017-2020. La Cambogia ha registrato un tasso medio di crescita annua del PIL pari al 7% tra il 2014 e il 2018, con un aumento stimato del 6% entro il 2024. Le sue industrie principali (tessile, agricoltura, turismo, gioco d'azzardo e immobiliare) hanno attirato investimenti diretti dall'estero per un ammontare di 2,2 miliardi di dollari nel 2016 (crescita media annua +12% nel periodo 2014-2016), con un aumento stimato fino a 6 miliardi di dollari entro il 2024. Inoltre, il numero di cambogiani con un patrimonio netto di oltre 30 milioni di dollari è aumentato del 170% nell'ultimo decennio e se ne prevede un ulteriore aumento del 56% nel decennio prossimo.