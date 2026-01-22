Mercato auto, a novembre primo lieve calo per quelle usate (-1,7%). Il diesel si riprende il primato con il 39,5% di quota

Dopo 5 mesi di crescita consecutiva, il mercato dell'auto usata a novembre segna un lieve calo: con 463.897 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento che porteranno ad una sostanziale stabilità), il mese registra un -1,7% rispetto ai 471.977 di novembre 2024 (-4,2% sul 2019). I trasferimenti netti cedono il 3%, mentre le minivolture segnano un -0,1%. Negli 11 mesi la crescita è del 2,9% con 5.116.080 trasferimenti (-0,3% sul 2019).

Fra le motorizzazioni il diesel in novembre torna al primo posto, al 39,5% di quota, seppur in calo di 3,5 p.p. (41,5% negli 11 mesi). Il motore a benzina torna in seconda posizione con il 38,8% (-0,2% e al 38,6% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,4% in novembre e il 10,2% in gennaio-novembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,3% e 2,1% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1,3% e 1,5% in novembre (1,1% e 1,3% negli 11 mesi).